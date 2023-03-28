Премьерные серии «Своих» на Пятом

«СВОИ» – это сериал о работе группы экспертов из разных структур. Судмедэксперты, криминалист, дознаватель, программист, психолог, экстрасенс занимаются раскрытием самых необычных и загадочных преступлений, которые не под силу рядовым оперативникам. Руководитель группы Дмитрий Родимин собирал в свою команду лучших и самых талантливых специалистов из различных сфер.

Ирина Горячева, исполнительница роли Виктории Берсеевой в сериале «Свои»:

- Каждый новый сезон – это новый шаг, новое решение. Сначала мы согласились на четыре серии, потом на восемь, потом на двадцать. Я ни на секунду не пожалела об этом, потому что это очень интересная работа. Много моих внутренних интересных задач получилось реализовать во время съемок. Мои коллеги смеются над моей героиней и говорят, что она странная. Каждый раз так удивляется, когда происходит преступление. Сама же Берсеева надеется, что зло закончится, люди успокоятся. Она же психолог, переживает за всех. Но заходит Родимин и сообщает об очередном происшествии. Вика каждый раз отчаивается и берется за дело с еще большим рвением.

В премьерных сериях оперативников ждут новые преступления и новые испытания. Самый обычный отпуск обернется для Всеволода Косицкого опасным приключением – злоумышленники решат его убить. А у Севы с собой нет оружия, да и телефон разрядился. Рассчитывать придется только на свои силы, смекалку и везение.

Степан Бекетов, исполнитель роли Всеволода Косицкого в сериале «Свои»:

- Мне кажется, что с таким отношением к жизни, как у Косицкого, успех ему будет сопутствовать только тогда, когда его будут окружать свои люди. Это не продуктивное и не прогрессивное состояние. Это состояние студента. Оно хорошо до тех пор, пока не получишь диплом. Но Косицкий немножко застыл именно в этом студенческом состоянии, в безответственном отношении. Но стоит отметить, что, когда дело касается чести и долга, а главное – безопасности и жизни людей, то тогда у Севы будто какой-то рычажок переключается. Он становится максимально ответственным.

Гриша с Фазиком узнают в Интернете, сколько стоит грамм редкого метеорита, и захотят найти такой же. Майора Литвинова будет раздражать новое увлечение стажера – живопись. Фазик ходит на плэнеры перед работой, а потому не высыпается, теряет хватку. В итоге, у стажера на глазах похищают и убивают человека. В дальнейшем Фазику предстоит охранять важного свидетеля. Эта женщина была рядом с вооруженным преступником, но описать его не может, поскольку после аварии ослепла. Литвинов опасается, что преступник все равно захочет от неё избавиться.

Антон Спицин всерьез обеспокоится состоянием Ольги Метелицы. Экстрасенс станет героиней видеоролика в соцсетях: она спасет человека, который пытается покончить жизнь самоубийством. На следующее утро выяснится, что мужчина предпримет вторую попытку и бросится с моста. Метелица посчитает себя виновной в случившемся и начнет совершать странные поступки.

Екатерина Белякова, исполнительница роли Верочки Семихвостиковой в сериале «Свои»:

- Для Верочки Метелица и подруга, и мама. От Оли веет невероятным теплом и светом. Конечно, к такому человеку хочется быть поближе. Кстати, моя самая первая серия в детективе как раз была с Метелицей и Спициным. Это для меня, как для актрисы, как благословение. Еще у Метелицы есть ее суперспособность непонятная, неизведанная. То, что может делать Верочка – посчитать, посмотреть - это практический навык, что называется, все это можно сделать ручками. Как это делает Метелица – непонятно, поэтому за ней хочется бесконечно наблюдать, разгадывать.

Гениус будет постоянно испытывать нервную систему Инги Ждановой на прочность своим оригинальным методом расследования. Его теория волн странным образом работает, но сам путь вычисления не поддается никакой логике. Напарникам предстоит раскрыть убийство в авиационном клубе, найти того, кто вломился в дом к богатой наследнице и зарезал ее и молодого человека. Но самым странным будет расследование в клинике «Бес калорий».

Не пропустите премьеру новых серий детектива «Свои» с 3 апреля по будням в 22:25 на Пятом канале.

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