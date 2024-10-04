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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Искусственный интеллект и высокие технологии: что известно о шоу Евгении Медведевой

editor
By editor
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евгения медведева

В июле этого года Евгения Медведева анонсировала собственное ледовое шоу, приуроченное к ее 25-летию. Для проведения большого ледового представления именинница объединила прославленных фигуристов, артистов, хореографов и режиссеров-постановщиков. По задумке организаторов в основе сюжета шоу будет лежать цифровое ДНК Евгении.

«Каждый элемент шоу будет отражать мое ДНК в цифровом виде. Я не хочу повторять стандартные ходы других ледовых шоу и мы не будем использовать придуманные кем-то истории, сюжеты из сказок и литературы. В этот вечер мы будем вместе с вами проживать разные этапы из моей собственной биографии. Я покажу вам их с помощью света, звука, видеографии и, конечно же, эффектных номеров на льду. Программа будет делиться на блоки — элементы, из которых состоит моя жизнь. Это близкие люди, знаковые встречи, эмоции, события, победы и поражения — словом, всё, что сформировало меня» — поделилась спортсменка.

Вместе с Евгенией на лед «ЦСКА арены» выйдут знаменитые фигуристы: Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Иван Букин и Александра Степанова, Дмитрий Алиев, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Михаил Коляда, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Александр Энберт, Анна Погорилая и Елена Радионова, Артем Федорченко, Елизавета Худабейрдиева и Егор Базин — это еще не финальный список звезд, которые будут участвовать в юбилейном шоу Медведевой. Планируется еще несколько неожиданных коллабораций.

Как заявляет Евгения, шоу будет уникальным за счет его высокотехнологичности. Фигуристка поставила перед собой цель сделать современный проект с использованием искусственного интеллекта и других инноваций.

По ее словам, многие элементы программы станут новшествами в мире ледовых шоу. Например, это касается замены конферансье виртуальным ведущим. Как именно будет осуществляться эта идея, пока держится в секрете.

«Главная фишка шоу — упор на высокие технологии. На данный момент мы уже заказали сорок тонн оборудования — это только то, что будет находиться под крышей «ЦСКА арены». Также над льдом мы планируем повесить экраны общей площадью более четырехсот квадратных метров. А чтобы реализовать задуманное, нам нужны большие технические мощности. Искусственный интеллект, кинетическая система, аудиореактивные инсталляции, звуковое оборудование — это и многое другое будет задействовано в моем шоу» — сообщила фигуристка.

Шоу Евгении реализовывается при поддержке Департамента спорта города Москвы, Федерации фигурного катания, РЖД и Т-Банка. Кроме того, спортсменка привлекла к проекту команду профессионалов, которая занимается организацией события.

«Мы уже проделали большой пласт работы и впереди нас ждет еще столько же. К счастью, мне не приходится самой справляться со всем этим. Да, я решаю много организационных вопросов, веду переговоры с участниками шоу. Но я не считаю себя его главным продюсером, ведь со мной работают опытные специалисты. Они взяли на себя большой объем задач, в том числе, по креативу. До моего шоу они организовывали международные концерты Armin Van Buuren, Scooter, фан-зоны для Чемпионатов Мира по футболу, хоккею и легкой атлетике и другие крупнейшие спортивные мероприятия страны. Поэтому я совершенно спокойно доверилась им» — заявила спортсменка.

Евгения отметила, что у зрителей будет только одна возможность увидеть шоу вживую, и проводить его повторно она не планирует.

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