На ВДНХ подвели итоги летнего сезона

За три летних месяца на Главной выставке страны прошло свыше 5 тысяч мероприятий, а ее гостями стали около 9 млн человек. Посетителей приглашали на фестивали, концерты, спортивные и образовательные активности, а также на площадки Музейного города и резидентов ВДНХ.

Новые объекты и планы до конца года

1 августа Главной выставке страны исполнилось 85 лет. Мэр Москвы Сергей Собянин в этот день дал старт строительству нового комплекса ВДНХ ЭКСПО, который станет главной конгрессно-выставочной площадкой столицы, рассчитанной на проведение более 200 масштабных мероприятий в год. Он будет включать несколько выставочных залов общей площадью более 40 тыс. кв.м., концертно-конгрессный зал на 2,5 тыс. посадочных мест, интегрированный в объект культурного наследия – павильон № 70 «Монреальский», конгресс-центр с залом 1 тыс. посадочных мест в новом павильоне и конференц-пространствами различной вместимости.

В начале августа на ВДНХ в семейном парке развлечений «Орион» открылась самая длинная канатная дорога в Москве — 769 м. Она стала новым всесезонным аттракционом семейного парка развлечений «Орион» и самым популярным объектом на ВДНХ. За два месяца работы на ней прокатились 400 тысяч человек, это каждый второй посетитель парка «Орион». За день гостями канатной дороги в среднем становятся 8 тысяч человек.

Для посетителей в «Орионе» работают пять уличных аттракционов: «Астродром», «Лунный экспресс», «Торнадо», «Вальс часов» и «Аэротакси». Также здесь круглогодично открыты «Дом страхов», «Школа спасателей» и Театр сказок.

В честь юбилея ВДНХ возле строения №230 на Ялтинском участке в августе открылось мозаичное панно ― совместный проект ВДНХ и «МШМ Московская Школа Мозаики». В его наборе смогли поучаствовать не только опытные мастера, но и горожане. Концепцию мозаичного панно определили участники проекта «Активный гражданин».

В ноябре павильон №1 «Центральный» примет новую экспозицию Третьяковской галереи, посвященную отечественному искусству XХ–XXI веков. Проект #ТретьяковкаНаВДНХ продемонстрирует посетителям предметы из собрания Третьяковской галереи: около 30 произведений живописи и скульптуры, в том числе из постоянной экспозиции.

Музейный город и экскурсии по ВДНХ

Огромной популярностью пользовался Музейный город ВДНХ. Его гостями стали свыше миллиона человек. В топ-три самых посещаемых музеев вошли «Атом», «Космонавтика и авиация» и «Макет Москвы».

По собственным музейным площадкам и территории ВДНХ провели более 4,5 тыс. экскурсий, которые посетили свыше 52 тыс. человек. Около тысячи гостей стали участниками юбилейной экскурсионно-лекционной программы «85 — обратный отсчет».

Также летом на ВДНХ запустили экскурсии на электрокарах, которые позволяют познакомиться с обширной территорией Выставки за короткий срок. В теплое время года доступны три варианта поездок: обзорная экскурсия на электрокаре с гидом по самым интересным локациям, экскурсионная прогулка на электрокаре с аудиогидом с индивидуальным погружением в историю ВДНХ, а также экскурсия «Ботаническое путешествие» по территории Выставки и Главного ботанического сада имени Н.В. Цицина. За лето экскурсии посетили более 2,8 тыс. гостей.

Концерты, спектакли и образовательные лекции

7 сентября Зеленый театр ВДНХ завершил работу после насыщенного и яркого летнего сезона, вновь подтвердив репутацию одной из главных концертных площадок столицы. С 1 июня по 7 сентября здесь прошло 60 концертов, театральных постановок и различных программ, собравших более 130 тыс. человек.

В рамках проектов «Лекторий ВДНХ» и «Арт-лаборатория ВДНХ» за три летних месяца состоялись 155 мероприятий, которые посетили более 11 тыс. человек.

Ярким акцентом лета стал седьмой сезон «Музыка на крыше». На панорамной площадке у подножия монумента «Рабочий и колхозница» гости могли увидеть выступления известных исполнителей — от джаза и классики до фольклорной и электронной музыки. Концерты посетили более 4 тыс. человек.

Также гостей Выставки приглашали на традиционные медиапонедельники от журфака МГУ, цикл лекций «Музыка на вершине культуры», литературно-музыкальные вечера от артистов Студии театрального искусства и других молодых театральных объединений. А приглашенные эксперты — специалисты по живописи, литературе, музыке, медицине, в том числе космической, астрономии, биологии, психологии — провели для слушателей образовательные лекции.

Фестивали и юбилей ВДНХ

С 4 по 7 июля на ВДНХ четвертый раз прошел фестиваль национального гостеприимства «Дружба народов». В этом году для гостей подготовили свыше 50 мероприятий: концерты, модные показы, ярмарки, экскурсии, мастер-классы и соревнования. За четыре дня насыщенную событийную программу посетили более 225 тыс. жителей и гостей столицы.

13 июля на ВДНХ состоялся традиционный фестиваль Неолимпийских видов спорта. Гостей приглашали принять участие в показательных шоу, мастер-классах, турнирах и соревнованиях по вейкборду, кикбоксингу, лакроссу, фрисби, капоэйре, кроссминтону, киле, петанку, лапте, йоге Inside Flow, оздоровительному цигуну, а также катанию на самокатах и роликах. Посетителями фестиваля стали свыше 7 тыс. человек.

Международная выставка-форум «Россия» торжественно завершила свою работу. Она стала масштабной проекцией нашей страны. Здесь были представлены все субъекты Российской Федерации, крупнейшие корпорации, органы государственной власти, общественные организации. За все время работы ее посетили более 18,5 млн человек.

VII Международный фестиваль искусств «Вдохновение» за девять дней работы с 27 июля по 4 августа посетили 50 тыс. человек. За девять дней здесь провели более 70 мероприятий: спектаклей, концертов, ярких перформансов. В них приняли участие коллективы из десяти стран, в том числе России, Бразилии, Ирана и Южно-Африканской Республики. Всего выступили свыше 300 артистов. Двумя основными темами фестиваля стали новые лица и 85-летие ВДНХ.

Главная выставка страны с 1 по 4 августа масштабно отметила 85-летие. Тема Дня рождения Выставки в 2024 году — «Вдохновляя поколения». Праздничные мероприятия на ВДНХ посетил 1 млн человек. Для них провели около 100 активностей: яркие шоу, концерты, экскурсии, турниры и мастер-классы.

В день 85-летия Выставки в павильоне «Рабочий и колхозница» открылась новая выставка «ВДНХ: ГОРОД МЕЧТЫ. 85 лет главному месту событий», которую посетили уже более 4 тыс. человек.