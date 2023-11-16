В Институте кино и телевидения (ГИТР) в рамках Международного открытого молодежного фестиваля телевизионных программ и фильмов «Телемания» прошла очередная Индустриальная среда – «Искусственный интеллект в кино и ТВ. Пора на биржу труда?». Гостями в студии стали главный редактор Shot TV Константин Сотсков, руководитель цифровой лаборатории АО «Газпром-Медиа Холдинг» Эдуард Маас, Главный режиссер Дирекции спортивного вещания Первого канала Евгений Иванов. Прямой эфир поддержали социальная сеть VK и Mail.ru.

Главный редактор Shot TV Константин Сотсков поделился своим мнением об использовании искусственного интеллекта в кино: «Лично я не очень поддерживаю использование искусственного интеллекта в творческих профессиях, в индустрии. У нас на Shot TV работа предполагает что-то более человеческое. Если говорить про короткий метр, это всегда максимально эмоциональная история в емкой форме. И здесь искусственный интеллект совсем неуместен, потому что искусственный интеллект – это, скорее, про скорость. Короткий метр же – это более вдумчивая, эмоционально вовлекающая форма, где не нужно торопиться, а нужно смотреть с душой. Скорость не всегда гарантирует успех».

Руководитель цифровой лаборатории АО «Газпром-Медиа Холдинг» Эдуард Маас поделился своим взглядом на искусственный интеллект: «Наша цифровая лаборатория – это такая структура в холдинге, задача которой – находить передовые технологии. Мы стараемся смотреть на 3-5 лет вперед. Искусственный интеллект и нейросеть – это, безусловно, ключевая история, которая так или иначе будет менять медиа. При этом на данный момент мы видим 3 ключевых тренда, но самый серьезный, отчасти угрожающий, – это генеративные сети. Заметим, что в словосочетании «искусственный интеллект» есть 2 ошибки: он не искусственный и не интеллект, как человек он не мыслит. И то, что мы сейчас видим с точки зрения текстов, диффузных изображений, это все-таки галлюцинации, а не творчество».

Главный режиссер Дирекции спортивного вещания Первого канала Евгений Иванов отметил необходимость наличия конкуренции в киноиндустрии: «В нашей творческой профессии должна быть конкуренция, и эта конкуренция должна двигать вперед вас как профессионалов и всю отрасль. Я не боюсь развития искусственного интеллекта, я боюсь падения естественного интеллекта. Если появляется еще один конкурент, который будет заставлять вас как журналистов писать лучше, операторов снимать лучше, режиссеров, сценаристов делать лучше работу, чем это делает искусственный интеллект, то это пойдет только на пользу».

Международный открытый молодежный фестиваль телевизионных программ и фильмов «Телемания» учрежден Институтом кино и телевидения (ГИТР) в 2003 году, проводится при патронаже Международной академии телевидения и радио (IATR).