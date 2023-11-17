Подведены итоги тематической сессии «Познание истории через культуру»

Россия. Санкт-Петербург. Во время панельной дискуссии «Общая культура. Общая история. Общее будущее» в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума - Форума объединенных культур в Главном штабе Эрмитажа. Александр Демьянчук/фотохост-агентство ТАСС
На площадке Санкт-Петербургского международного культурного форума ‒ Форума объединенных культур состоялась тематическая сессия «Познание истории через культуру», куратором которой выступил заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский. Спикеры обсуждали связь истории и современности, конвергенцию историко-культурной политики, а также влияние культурного наследия на личность.
В сессии приняли участие общественный деятель и инвестор Пьер де Голль, внук первого президента Пятой республики генерала Шарля де Голля, основатель и председатель Международного института культурной дипломатии ОАЭ Камиль Аль Муаини Мохаммед, директор Института БРИКС (Индия, прим. ТАСС) Сингх Бинод и другие деятели науки и культуры.
В рамках пленарной дискуссии «Общая культура. Общая история. Общее будущее» собравшиеся обсудили, как говорить о прошлом с учетом контекста современности.
«Сейчас мы постоянно сталкиваемся с деконструкцией основных ценностей и традиций, создающих единство и самобытность народов. Мы пытаемся поощрять культуру потребления, эгоизма — такой человек не имеет потребности в духовности. Все это ведет к обеднению личности — это то, с чем мы сталкиваемся сейчас. Надо понимать, как формировался тот или иной народ, как он закалялся. Только тогда у нас получится диалог. Сейчас на Западе российскую культуру пытаются стереть, это приводит к одностороннему взгляду, к непониманию между нами», — отметил важность подобных международных мероприятий в своем выступлении Пьер Де Голль.
Спикеры единодушно согласились, что, несмотря на активные попытки отменить русскую культуру на Западе, нынешний мир невозможно представить без России, как невозможно перечеркнуть подвиг русского народа в борьбе с фашизмом.
«Мы стремимся противостоять этим тенденциям — новый мир, который возник после Второй Мировой войны, не может быть представлен без России. Тогда надо закрыть все университеты мира, потому что придется стереть 90% истории этого периода. Именно это и старается сделать сейчас коллективный Запад. Но в любой стране знают, какую великую жертву принесли российские бойцы ради той победы», — подчеркнул Сингх Бинод.
По словам выступавшего на пленарной дискуссии «Историческая память и художественное слово» итальянского издателя, политолога и журналиста Сандро Тети, на форум в Петербург, вопреки правительственному запрету, приехал выдающийся театральный режиссер, который, однако, вынужден оставаться инкогнито:
«Дошло вплоть до того, что прямо сейчас, в этом самом зале сидит известнейший европейский режиссер театра, писатель, поэт, сценарист — он был вынужден приехать сюда инкогнито. Он вынужден скрывать везде и всюду, что он директор престижного итальянского театра, потому что в противном случае его уволят».
Также было отмечено, что безуспешный бойкот российских международных мероприятий не помогает западным странам разрывать профессиональные и творческие связи с Россией.
«Одна из наших целей — представить другим странам наше наследие и сделать так, чтобы в других странах было более широкое знание нашей культуры. С другой стороны — мы стремимся к построению крепких мостов между культурой ОАЭ и другими странами. И это одна из целей создания «Лувра» у нас, мы стремимся к объединению культур у нас, в Абу-Даби», — поделился опытом страны член совета директоров Международного института культурной дипломатии (ОАЭ) Аль Рахман Мохаммед Б. Абед на панельной дискуссии «Историческое наследие как формирующая среда».
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