Выставка «В тени ангкорских башен. Искусство Камбоджи» приурочена к 70-летию независимости королевства Камбоджа.
Храмы Ангкора – обширный градостроительный комплекс IX-XIV вв, одна из главных достопримечательностей Камбоджи. Интерес к ее архитектуре и скульптуре всегда был высок, при этом другие виды искусства и художественных ремесел долго незаслуженно оставались в «тени Ангкора». Несправедливость решили исправить в Музее Востока.
На выставке впервые широко представлены прекрасные образцы декоративно-прикладного искусства – серебряные церемониальные сосуды, лаковые подносы и коробки, инкрустированные перламутром и зеркальным стеклом, тканые храмовые завесы с религиозными сценами, металлические шкатулки в виде реальных и мифических животных, манускрипты на пальмовых листьях. Всего – более 150 предметов искусства из собрания Государственного музея Востока.
В залах экспонируется также культовая пластика Камбоджи. Так, посетители смогут увидеть миниатюрную скульптуру божества Вишвакармана (XII–XIII вв.) – небесного зодчего, почитавшегося в Камбодже как покровителя искусств и ремесел и знатока магии. В старинной легенде утверждается, что именно Вишвакарман создал храм Ангкор-Ват для одного из кхмерских принцев.
Значительную часть экспозиции составляет буддийская скульптура XVIII – начала ХХ вв. Интересны скульптуры Будды, выполненные в особой технике: их основа изготовлена из специальной мастики, а сверху они закрыты тонким прочеканенным листом серебра, что позволяет имитировать статуи, целиком отлитые из благородного металла.
Отметим, что это первая за 20 лет выставка, посвященная исключительно искусству Камбоджи.
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