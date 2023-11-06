Музей Востока впервые представил экспозицию, в которой соседствуют произведения искусства народов, проживающих за многие тысячи километров друг от друга, но являющихся представителями одной большой и единой страны.

В павильоне №13 на ВДНХ на выставке «Россия. Ближе к Востоку» продемонстрированы более ста произведений современного искусства последней четверти XX и XXI вв. из коллекций московского Музея Востока и его Северокавказского филиала (г. Майкоп, Республика Адыгея).

География выставки охватывает территорию страны от Северного Кавказа до Чукотки, от Каспия до берегов Тихого океана. Выставка объединяет два понятия Востока: географический (Дальний Восток России) и ментальный (Северный Кавказ, народы которого представляют традиционно восточную культуру).

Экспозиция построена на диалоге, взаимодействии, сопоставлении культурных особенностей, национального колорита народов России, разнообразии невероятной красоты ее природы.

В выставочном зале павильона Музея Востока на ВДНХ соседствуют изобразительное и декоративно-прикладное искусство Адыгеи, графика художников Дагестана, живопись и графические этюды, посвященные Дальнему Востоку, косторезное искусство Якутии и Чукотки, резной камень тувинских мастеров, скульптура, керамика, мозаичные панно авторов из Бурятии.

В собрании Государственного музея Востока сложилась лучшая в мире коллекция, которая отражает достижения всех «восточных» регионов нашей страны. Она является не только предметом гордости и изучения, но и отличным материалом для популяризации искусства народов России перед самой широкой аудиторией.

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