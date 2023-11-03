Театральный фестиваль «Подмосковные вечера» проводится в театре «ФЭСТ» с 2003 года. Автором идеи и его Президентом стал художественный руководитель «ФЭСТа» Заслуженный артист России Игорь Шаповалов. На Основную и Камерную сцены театра «ФЭСТ» выходили артисты из 13 театров России и зарубежья. Свои работы представили театральные коллективы из Павлодара (Казахстан), Буинска (Татарстан), Набережных Челнов (Татарстан), Перми, Зеленограда, Вологды, Нижнего Новгорода, Челябинска, Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Москвы.

Жюри состояло из известных театральных критиков (Марина Тимашева, Лариса Каневская, Ксения Стольная), популярных российских артистов (Михаил Богдасаров). Возглавила жюри Президент Фонда Олега Ефремова и международного театрального фестиваля «ПостЕфремовское пространство», сотрудник центрального аппарата СТД РФ, театровед Анастасия Олеговна Ефремова.

Члены жюри присудили премии по следующим номинациям:

Гран-при «Премия зрительский симпатий» - спектакль «Дни Турбиных» (Театр драмы и комедии «ФЭСТ», Мытищи);

«Лучший спектакль большой формы» - спектакль «Саня, Ваня, с ними Римас» («Новый художественный театр», Челябинск);

«Лучший спектакль малой формы» - спектакль «Чем люди живы» («Ведогонь-театр», Москва);

«Лучшая женская роль» - Ксения Бойко, роль Александры, спектакль «Саня, Ваня, с ними Римас» («Новый художественный театр», Челябинск);

«Лучшая мужская роль» - Павел Конивец, роль Алексея Турбина, спектакль «Дни Турбиных» (Театр драмы и комедии «ФЭСТ», Мытищи);

«Лучшая режиссерская работа» - Дарья Догадова, спектакль «Дом Бернарды Альбы» («Государственный академический театр им. Н. Орлова», Челябинск);

«Лучшая мужская роль второго плана» - Семён Сытник, роль Отца Понса, спектакль «Дети Ноя» (Драматический театр «Комедианты», Санкт-Петербург);

«Лучшая женская роль второго плана» - Екатерина Зенцова, роль Понсии, спектакль «Дом Бернарды Альбы» («Государственный академический театр им. Н. Орлова», Челябинск);

«Симпатии жюри за актёрский ансамбль» - спектакль «Уждан/Совесть» («Музыкально-драматический театр им. Ж. Аймаутова», Павлодар, Казахстан);

«Ни пуха, ни пера!» (номинация молодым исполнителям) – Юлия Ильина, роль Аннетты, Милана Владыкина, роль Бернадетты, спектакль «Две дамо4ки в сторону Севера» (Выпускники Школы-студии МХАТ, Москва);

«Спец-приз жюри» (свободный выбор коллегии жюри) – спектакль «Фото на развалинах» («Театр драмы Республики Карелия «Творческая мастерская», Петрозаводск).

Ниже мы публикуем фото с церемонии закрытия:

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