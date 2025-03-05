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Домой366INFO.RUИсточники женского вдохновения

Источники женского вдохновения

editor
By editor
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К Международному женскому дню литературная платформа независимых авторов «Литнет» посвятила масштабное исследование вдохновению и творческому процессу женщин-писателей.

В опросе участвовало 1500 современных авторов — женщин и мужчин, чтобы сравнить, насколько у представителей обоих полов отличается отношение, подход к написанию произведений. Результаты исследования демонстрируют, что женщины и мужчины из разных источников черпают вдохновение, по-разному организуют творческий процесс и на них по-разному влияют современные тренды.

Ключевые данные:

  • 42% женщин (и только 25% мужчин) вдохновляются музыкой;
  • только 3% женщин (и 19% мужчин) вдохновляются научными открытиями;
  • 63% женщин-авторов ориентируются в своем творчестве на современные тренды и актуальные вопросы ;
  • 58% авторов-женщин пишут книги ежедневно;
  • 36% женщин пишут две книги параллельно;
  • 52% женщин тратят на писательство от 5 до 15 часов в неделю;
  • среднее время написания одной книги у авторов, независимо от пола, — от трех до шести месяцев.

Вдохновение и тренды

Оказывается, современные тренды играют важную роль в творчестве 63% женщин-авторов, которые включают актуальные темы и проблемы в свои тексты, а некоторые (10%) делают их ключевым фокусом для творчества.

Интересно, но на мужчин современные тренды влияют намного меньше. Их важность для своего творчества указывают только 42% авторов, а особенно фокусируются на них только 2%.

Также любопытно, что большинство писателей (75% женщин и 70% мужчин) говорят, что вдохновение приходит к ним внезапно и ни от чего не зависит. Однако исследование показало, что писательницы значительно чаще писателей черпают вдохновение из визуального искусства (49% против 36%) и музыки (42% против 25%).

Мужчины же, в свою очередь, охотнее вдохновляются научными открытиями (19% против 3% женщин) и общением с другими людьми (37% против 21% женщин). Видеоигры традиционно служат мужским источником вдохновения. Их назвали 18% мужчин против всего 2% женщин. А сама литература, произведения классиков и своих коллег-современников, в равной степени вдохновляет и писателей, и писательниц (по 40%).

Итак, топ-5 источников вдохновения:

Писательницы

  • Само приходит / внезапное вдохновение (75%);
  • Личный опыт и эмоциональные переживания (55%);
  • Визуальное искусство: фильмы, живопись или фотографии (49%);
  • Музыка и звуковое искусство (42%);
  • Литература и произведения других авторов (40%).

Писатели

  • Само приходит / внезапное вдохновение (70%);
  • Личный опыт и эмоциональные переживания (49%);
  • Литература и произведения других авторов (40%);
  • Взаимодействие с другими людьми (37%);
  • Визуальное искусство: фильмы, живопись или фотографии (36%).

Рабочий процесс

В рабочем процессе опрошенные нами женщины-авторы демонстрируют большее усердие и постоянство, а также тратят больше времени на писательскую деятельность. Ежедневно книги пишут 58% женщин и 46% мужчин. Среди респондентов 6% женщин и только 1% мужчин работают более 40 часов в неделю над своими произведениями.

Как показал опрос, женщины более многозадачны. Они чаще мужчин пишут одновременно две и более книг. 36% женщин пишут одновременно две книги, а 13% пишут сразу три книги. Среди мужчин таким образом работают только 25 и 7% соответственно. Мужчины же чаще пишут книги по очереди. Такой рабочий процесс предпочитают 59% мужчин и 43% женщин.

Общие черты писателей, независимо от пола

Несмотря на различия, авторы обоих полов разделяют множество схожих принципов и предпочтений. Из основных самых ярких общих черт выделены следующие:

  • изучают отзывы на свои произведения, так как им важно, что о них думают читатели (97% женщин и 93% мужчин);
  • пишут книги от 5 до 15 часов в неделю (52% женщин и 45% мужчин);
  • предпочитают писать во второй половине дня, преимущественно вечером и ночью (64% женщин и 68% мужчин);
  • считают важным писать книги регулярно (82% женщин и 78% мужчин);
  • тратят на написание одной книги в среднем от трех до шести месяцев (68% женщин и 62% мужчин).

Однако все больше становится популярен у обоих полов такой принцип публикации, как публикация по главам, что позволяет авторам получать обратную связь на ранних этапах.

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