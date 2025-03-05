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Премию «Оскар» посмотрели в два раза больше россиян, чем год назад

editor
By editor
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Премию-Оскар-посмотрели-в-два-раза-больше-россиян,-чем-год-назад
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Номинация Юры Борисова на кинопремию «Оскар» за роль второго плана в фильме «Анора» ожидаемо вызвала повышенный интерес россиян к церемонии вручения премии. В ночь на 3 марта за онлайн-трансляцией из театра Dolby в Лос-Анджелесе следили в два раза больше зрителей, чем годом ранее. К таким выводам пришли аналитики МегаФона и видехостинга Rutube, проводившего прямую трансляцию мероприятия.

Как и в прошлом году, онлайн-трансляцию церемонии вручения кинонаграды можно было посмотреть на Rutube, на сайтах самой премии, а также на ресурсах телеканала American Broadcasting Company (ABC).

Первая в истории «Оскара» номинация российского актера на премию, как и предполагалось, вызвала пристальное внимание со стороны российских кинолюбителей.

Как показал анализ обезличенных данных абонентов МегаФона, объем мобильного трафика на российскую площадку в ночь проведения мероприятия вырос более чем вдвое относительно прошлогодней церемонии. При этом на сам сайт американской кинопремии объем трафика увеличился на 13%, а на сайт ABC – на 30%.

Количество уникальных пользователей, смотревших церемонию, по данным Rutube выросло в 2,2 раза по сравнению с «Оскаром» 2024 года. Чаще остальных за вручением премии следили зрители в возрасте 25-35 лет.

Любопытно, что многие пользователи, по всей видимости, предпочли сделать перерыв на сон в ходе церемонии. Пик зрительского внимания на проходившей в Rutube трансляции «Оскара» пришелся на самое начало церемонии (3:00-3:30 по московскому времени). Затем часть зрителей отключилась от трансляции. А ближе к концу мероприятия (6:40-6:45) снова был зафиксирован всплеск интереса к просмотру главного кинособытия года.

Активнее всего церемонию вручения статуэток смотрели жители Москвы, на которых пришлось 19,17% от всего числа зрителей на Rutube. На втором месте оказался Санкт-Петербург с долей в 7%, а тройку замыкает Новосибирская область (2,35%). В топ-5 регионов также вошли Краснодарский (1,73%) и Хабаровский края (1,65%).

Юра Борисов стал первым российским актером, номинированным на «Оскар». До этого на премию выдвигались только киноленты, шесть из которых получили статуэтки. Среди них «Война и мир» Сергея Бондарчука (1968), «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова (1980) и «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова (1994). Последней российской лентой на текущий момент, взявшей награду американской киноакадемии, стал анимационный фильм «Старик и море» режиссера Александра Петрова (2000).

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