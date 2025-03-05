Ставок на «несиротские» произведения не существует в природе

Российские лейблы поддержали предложенные Минкультуры РФ подзаконные акты к закону о «сиротских» произведениях.

25 февраля Правительство Российской Федерации выпустило постановление, реализующее механизм сбора и хранения на специальном номинальном счете вознаграждения за использование «сиротских» произведений. На первых порах обязанность администрировать такие платежи будет возложена на Российское авторское общество (РАО), имеющее большой опыт подобной работы. Рынок позитивно воспринял новость о том, что закон обрастает необходимой нормативной базой и скоро начнет полноценно работать.

В постановлении правительства подробно описывается механизм зачисления вознаграждения на специальный счет. Аккредитованная государством организация – сегодня это РАО – проводит все необходимые мероприятия, связанные с поиском автора, наследника или иного правообладателя, в случае если последние не выходят на связь, оно выдает разрешение на использование контента и аккумулирует средства на номинальном счете. Как только правообладатель решит заявить о себе, деньги будут переданы ему.

Также сейчас идет разработка подзаконных актов, регламентирующих работу по новым правилам. Минкультуры РФ предложило проект постановления Правительства РФ об утверждении правил расчета ставок вознаграждения за использование «сиротских» произведений.

Как отметил генеральный директор Ассоциации музыкальной индустрии (АМИ) Валерий Дробыш, предложения Минкультуры РФ вполне разумны: «Наша ассоциация включает всех основных игроков российского музыкального рынка от мейджоров вроде «Союза» и «Первого музыкального» до инди-лейблов, и на наш взгляд, Минкультуры РФ действует совершенно правильно».

Он подчеркнул, что в данном случае разговоры о какой бы то ни было дискриминации или «несправедливых и заниженных» ставках попросту неуместны. «Официальных ставок на произведения, «имеющие родителей», нет в природе. Цены устанавливает рынок: пользователь и правообладатель. Здесь же одна из сторон, правообладатель, пока не заявила своих требований. Вполне естественно, что в этих обстоятельствах государство принимает во внимание в первую очередь интерес пользователей», – отметил Валерий Дробыш.

В АМИ уверены, что сегодня ключевая задача обеспечить доступ рынка ко всему массиву орфанных произведений. Чем скорее они будут вовлечены в экономический оборот, тем быстрее у авторов или иных правообладателей возникнет стимул заявить о себе и пересмотреть условия использования своего контента. «Со стороны государства было бы крайне странно предоставить доступ к культурным ценностям, одновременно установив плату за использование по верхнерыночной планке, как предлагают некоторые комментаторы, – отметил Валерий Дробыш. – Это бы озадачило и демотивировало пользователей. А то, что предлагает Минкультуры РФ, вполне справедливая цена для произведения, которое хотело бы увидеть свет не через пиратов, а правомерно».

Ранее постановление Правительства РФ поддержали важные участники индустрии. Председатель Правления РАО Максим Дмитриев отметил, что организация накопила колоссальный опыт в администрировании авторских платежей и безусловно оправдает возложенную на нее ответственность. Кроме того, он добавил, что сами авторы чаще всего заявляют о своих правах, когда узнают, что их произведение используется, а тем более используется успешно.

Советский и российский композитор, продюсер Владимир Матецкий в свою очередь подчеркнул, что закон о сиротских произведениях и соответствующие подзаконные акты представляют собой настоящую правовую инновацию. «Мы одна из немногих в мире стран, которые на уровне закона решили проблему орфанного контента, соблюдя столь хрупкий баланс между правами авторов, пользователей и элементарным здравым смыслом», – отметил он.

Подводя итог, в АМИ подчеркнули, что «приветствуют широкую общественную дискуссию на тему проекта постановления Минкультуры РФ, однако не уверены, что представители бизнеса из недружественных стран – а именно эти компании представляет НФМИ – должны иметь ключевой голос в решении подобных проблем».

В организации предположили, что государству было бы целесообразнее ориентироваться на мнение российского музыкального бизнеса, все это время работавшего на благо страны, а не на подковерные игры компаний, которые громко хлопнули дверью несколько лет назад: учредители НФМИ – Sony Music, Warner Music и Universal Music – свою деятельность в России прекратили.

Источник – Пресс-служба Ассоциации музыкальной индустрии