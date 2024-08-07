Историческая драма «Падение короны» от продюсеров «Жанны Дюбарри» откроет 77 Международный кинофестиваль в Локарно

Кинокомпании Russian World Vision и Must See Magic Film присоединились к производству картины с российской стороны и привезут в Россию фильм с Гийомом Кане и Мелани Лоран в главных ролях.

Картина режиссера Джанлуки Йодиче повествует о последних днях жизни Людовика XVI и Марии-Антуанетты перед казнью.

XVIII век. Людовик XVI, его жена Мария Антуанетта и их дети арестованы и заключены в ожидании суда в тюрьму Тур де Тампль — зловещий замок в Париже. Неограниченная роскошь светской жизни сменяются изоляцией и беспомощностью. Вдали от великолепия Версаля они впервые в жизни оказываются уязвимыми. Захватывающая и драматичная нерассказанная история о тайне последних дней королевской семьи.

«Падение короны» — картина совместного производства Италии и Франции. С российской стороны к производству проекта присоединилась кинокомпания Russian World Vision во главе с продюсером Константином Елкиным. Также сопродюсерами фильма стали основательницы кинопрокатной компании Must See Magic Film — Ксения Мельниченко и Сэлма Агрба.

Режиссер Паоло Соррентино («Великая красота», «Молодость», «Партенопа») выступил на проекте в качестве ассоциированного продюсера. В российский прокат картину выпустит кинопрокатная компания Russian World Vision. Дата проката будет объявлена позднее.

Главные роли в картине исполнили: известный французский актер Гийом Кане («Прекрасная эпоха», «Прошлой ночью в Нью-Йорке», «Влюбись в меня, если осмелишься»), который воплотил образ короля Людовика XVI, и актриса Мелани Лоран («Миа и белый лев», «Иллюзия обмана», «Бесславные ублюдки»), сыгравшая Марию-Антуанетту. Эти звезды французского кинематографа получат в 2024 году в Локарно премию Давида Кампари за выдающиеся достижения в современном кинематографе.

События фильма повествуют о конце абсолютной монархии, которая, казалось, никогда не завершится. «Падение короны» впервые обнажает одно из самых великих событий в истории. Мучительно проживая события Французской революции, штурма Бастилии и государственного переворота, французская королевская семья оказывается изолирована от внешнего мира и помещена в тюрьму в ожидании казни. Об этих нескольких месяцах заточения короля и королевы с малолетними детьми известно мало. Это не растиражированный период истории, в который внесли ясность только 250 лет спустя.

Идея фильма пришла режиссеру после того, как он случайно прочитал книгу о суде над Людовиком XVl. Этот малоизвестный исторический эпизод настолько поразил режиссера Джанлука Йодиче, что он решил рассказать зрителям о последней ночи последнего великого короля. Создатели картины с уважением к историческим персонажам показали момент, когда авторитеты двух монархов были уничтожены, что стало одним из решающих событий Великой Французской революции.

Фильм снимался преимущественно в резиденциях Савойи и в герцогском замке Алье. Таким образом режиссер постарался максимально передать колорит эпохи. Съемки проходили в течение шести недель, в основном между городами Турин (Пьемонт) и Римом (Лацио).