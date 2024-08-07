РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМир киноСтартовали съёмки 7 сезона «Великолепной Пятерки»

Стартовали съёмки 7 сезона «Великолепной Пятерки»

editor
By editor
52
великолепная пятерка - сериал

Пятый канал и кинокомпания «Триикс Медиа» приступили к работе над продолжением детектива «Великолепная Пятерка». Зрителей ждут новые расследования и романтические истории любимых персонажей.

Сергей Полуянов, режиссер-постановщик сериала «Великолепная Пятерка»:

— Не верится, что снимаем уже седьмой год… Помню, когда впервые собрались перед началом съемок, я сказал, что мы начинаем работу над проектом, который будет идти долго-долго. И вот мы начинаем снимать уже седьмой сезон.

В новом сезоне Дмитрий Красавченко встретит порядочную девушку, однако бывшая возлюбленная Даша вернется в его жизнь с неожиданной новостью, которая перевернет все с ног на голову. Майор Шапошников тоже найдет свою любовь – стюардессу по имени Регина, слишком похожую на него самого. Кузьмин заведет роман с богатой бизнес-леди. Ее сын решит, что наш герой — альфонс, а мама лейтенанта, что возрастная подруга его приворожила. Паре придется доказывать искренность своих чувств на деле.

Майор Голованов будет мечтать о внуках, поэтому начнет настаивать на свадьбе старшей дочери. Дома он найдет положительный тест на беременность. Капитан Ветров попытается создать свою семью. Его новая девушка – патологоанатом и, по совместительству, писатель. Вдохновившись ее персонажем, Антон возьмет на вооружение новый подход к расследованиям. Тимур Бубнов с семьей поселится на даче, однако к нему неожиданно приедут родители. В доме неизбежно возникнут конфликты, которые герой вынужден будет решать.

Нодар Джанелидзе, исполнитель главной роли в сериале «Великолепная Пятерка»:

— Новый сезон – это каждый раз для нас, актеров, вызов. Мы всей командой стараемся сделать что-то новое, привнести какую-то свежую искру, новую яркую краску в роль. Я всегда с каждым сезоном стараюсь радовать наших зрителей, передавать свою любовь и позитивные эмоции через экран, буду продолжать это делать с большим удовольствием.

Что поможет опытному оперативнику справиться с новой задачей – воспитанием ребенка? Как доказать искренность своих чувств, когда все вокруг против этого союза? Есть ли что-то общее между книгой и реальным расследованием? Чтобы узнать ответ на эти и многие другие вопросы, смотрите новый сезон сериала «Великолепная Пятерка» на Пятом канале.

Предыдущая статья
Спрос на книги по истории США вырос на 136%
Следующая статья
Пользователи всей России могут совершить виртуальную прогулку по метавселенной ВДНХ

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru