Стартовали съёмки 7 сезона «Великолепной Пятерки»

Пятый канал и кинокомпания «Триикс Медиа» приступили к работе над продолжением детектива «Великолепная Пятерка». Зрителей ждут новые расследования и романтические истории любимых персонажей.

Сергей Полуянов, режиссер-постановщик сериала «Великолепная Пятерка»:

— Не верится, что снимаем уже седьмой год… Помню, когда впервые собрались перед началом съемок, я сказал, что мы начинаем работу над проектом, который будет идти долго-долго. И вот мы начинаем снимать уже седьмой сезон.

В новом сезоне Дмитрий Красавченко встретит порядочную девушку, однако бывшая возлюбленная Даша вернется в его жизнь с неожиданной новостью, которая перевернет все с ног на голову. Майор Шапошников тоже найдет свою любовь – стюардессу по имени Регина, слишком похожую на него самого. Кузьмин заведет роман с богатой бизнес-леди. Ее сын решит, что наш герой — альфонс, а мама лейтенанта, что возрастная подруга его приворожила. Паре придется доказывать искренность своих чувств на деле.

Майор Голованов будет мечтать о внуках, поэтому начнет настаивать на свадьбе старшей дочери. Дома он найдет положительный тест на беременность. Капитан Ветров попытается создать свою семью. Его новая девушка – патологоанатом и, по совместительству, писатель. Вдохновившись ее персонажем, Антон возьмет на вооружение новый подход к расследованиям. Тимур Бубнов с семьей поселится на даче, однако к нему неожиданно приедут родители. В доме неизбежно возникнут конфликты, которые герой вынужден будет решать.

Нодар Джанелидзе, исполнитель главной роли в сериале «Великолепная Пятерка»:

— Новый сезон – это каждый раз для нас, актеров, вызов. Мы всей командой стараемся сделать что-то новое, привнести какую-то свежую искру, новую яркую краску в роль. Я всегда с каждым сезоном стараюсь радовать наших зрителей, передавать свою любовь и позитивные эмоции через экран, буду продолжать это делать с большим удовольствием.

Что поможет опытному оперативнику справиться с новой задачей – воспитанием ребенка? Как доказать искренность своих чувств, когда все вокруг против этого союза? Есть ли что-то общее между книгой и реальным расследованием? Чтобы узнать ответ на эти и многие другие вопросы, смотрите новый сезон сериала «Великолепная Пятерка» на Пятом канале.