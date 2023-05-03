Исторические фонтаны, зеленые зоны и пруды: какие виды открываются с летних террас ВДНХ

К летнему сезону на ВДНХ заработали свыше 45 террас и веранд. Общая площадь открытых площадок — более 9000 квадратных метров, на которых могут расположиться свыше 5000 гостей. В этой подборке — кафе и рестораны, где гастрономические изыски идеально сочетаются с атмосферными видами на архитектурные достопримечательности и зеленую территорию Выставки.

В Ландшафтном парке на берегу Каменских прудов расположено кафе «Фонтан VIEW» с одной из самых популярных летних веранд ВДНХ. Отсюда открывается живописный вид на исторический фонтан «Золотой колос», возвышающийся в центре 3-его Каменского пруда. Фонтан — третий по величине и самый зрелищный на Выставке, его струи достигают 25 метров в высоту. В меню кафе сделан упор на итальянскую кухню. Здесь на горячее подают пасту и пекут пиццу на любой вкус. Кроме итальянских блюд можно заказать немецкие колбаски, ребрышки, крылышки и лангустины в темпуре.

Неподалеку от Узбекского парка находится итальянский ресторан Ricci Capricci. Открытая уютная веранда заведения идеально подходит для встреч с друзьями, семейных или романтических ужинов. Здесь можно отдохнуть от суеты большого города и попробовать вкусные блюда, наслаждаясь видом на зеленые лужайки, шпиль павильона №1 «Центральный», Дом культуры. Среди сезонных новинок в меню — севиче из тонких ломтиков свежей дорадо в сочетании со спелыми томатами, авокадо и цитрусовым соусом.

Атмосферный ресторан «Домик в саду» разместился в красивом белом павильоне с тонкими ажурными колоннами. Заведение погружает гостей в атмосферу богемной южной дачи и отдыха на экзотическом курорте. Здесь просторная белая веранда с плетеным гамаком, диванами и подушками, расписной летний бар и открытая кухня. Гости считают «Домик в саду» идеальным местом, чтобы не спеша наслаждаться изысканными блюдами и наблюдать за жизнью Выставки. В меню ресторана — пицца из дровяной печи, паста ручной лепки, пастрами, кебабы, авторские десерты и лимонады.

В ресторане «Московское небо» — одна из самых больших террас ВДНХ, которая располагается сразу на двух этажах павильона. Здесь приятно проводить теплые летние вечера в компании близких и друзей. Гостей ресторана уже ожидает новое десертное меню от шеф-кондитера Сергея Щеголева. Особое внимание рекомендуют обратить на тайское манго в сочетании с ароматной маракуйей и густым слоем темного шоколада.

С террасы ресторана открывается умиротворяющий вид на зеленую территорию Выставки и Дворец бракосочетания — уникальное историческое здание 1939 года, стилизованное под особняк XVII века.

Ресторан «Оттепель» расположен в реконструированном павильоне «Шелководство» рядом с легендарным Зеленым театром. Здесь открыта атмосферная летняя веранда, утопающая в зелени деревьев. В летнем меню от шеф-повара Андрея Мамонтова рекомендуют попробовать новинку — тар-тар из угря. Это половинка авокадо, наполненная сыром страчателло, копченным угрем, свежим огурцом и соусом терияки.

В Ландшафтном парке ВДНХ расположен уютный ресторан-пикник «Все лень», скрытый от посторонних глаз и городской суеты. Здесь на веранде можно насладиться видом на водную гладь Каменских прудов и отдохнуть в приятной расслабленной обстановке. В меню — домашние, но изысканные блюда с авторской изюминкой и оригинальные напитки, которые удивят даже самых взыскательных гурманов.

Площадка фудкорта между павильонами №64 и №66 — идеальное место, чтобы полюбоваться Центральной аллей и «Каменным цветком» — одним из четырех знаменитых исторических фонтанов Выставки. В гастрономический комплекс входят несколько заведений, где можно попробовать закуски и горячие блюда на любой вкус: традиционную греческую кухню, паровые булочки, блины, чебуреки, фирменные пончики ВДНХ и многое другое.

Уютный семейный ресторан «Свадьба соек» с грузинским колоритом расположен в исторической части ВДНХ неподалеку от Центра национальных конных традиций и Сада молодоженов. Гастрономическое пространство прекрасно подходит для отдыха после долгих летних прогулок по территории. Здесь рядом с живописной летней верандой установлен арт-объект «Табуретка» с ассиметричной ножкой. Также отсюда открывается атмосферный вид на зеленую зону Выставки, купол Центра «Космонавтика и авиация» и другие локации. В меню — традиционные блюда из овощей и мяса, приправленные ароматными и душистыми специями, аппетитные салаты из свежих или запеченных овощей.

Сейчас на ВДНХ представлена крупнейшая система общественного питания среди парковых и озелененных территорий в Москве. Единое гастрономическое пространство круглый год знакомит гостей с кухней разных народов. Подобрать для себя подходящее заведение можно с помощью «Гастрономического путеводителя» по Выставке.

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