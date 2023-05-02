На ВДНХ стартовал сезон проката летнего транспорта

На Главной выставке страны начали работу пункты проката летнего транспорта. Посетители Выставки могут арендовать одно-, двух-, четырехместные детские веломобили, электровелосипеды, тандемы, а также обычные взрослые и детские велосипеды и самокаты. Кроме того, на 3-м Каменском пруду у фонтана «Золотой колос» и на Дворцовом пруду в парке «Останкино» можно совершить водную прогулку на лодках или катамаранах.

Точки велопроката на ВДНХ открылись недалеко от арки Главного входа, на Северной и Южной петлях Кольцевой дороги, а также на Кольцевой дороге рядом с павильонами №8 «Юные техники» и №44 «Кролиководство». К услугам гостей Выставки 500 велосипедов современных моделей, 200 веломобилей, а также 50 самокатов.

Стоимость часа проката — от 400 рублей за взрослый и от 300 рублей за детский велосипед. Стоимость аренды веломобиля — от 400 рублей за 30 минут. Обычный самокат на час можно арендовать за 250 рублей. Наколенники, налокотники и шлем выдаются бесплатно. Воспользоваться камерой хранения можно за 100 рублей. Необходимо оставить денежный залог наличными или документ, удостоверяющий личность. Пункты проката работают ежедневно с 10:00 до 22:00. Планируется, что точки будут открыты до наступления холодов.

Для поклонников водных прогулок на ВДНХ начали работу две лодочные станции. Посетители Главной выставки страны могут взять в аренду лодку, катамаран или водный велосипед на Дворцовом пруду в парке «Останкино» или 3-м Каменском пруду.

Лодочная станция в «Останкине» работает с 11:00 до 21:00, стоимость аренды водного транспорта — от 450 рублей за 30 минут. Лодочная станция «Алые паруса» на 3-м Каменском пруду рядом с фонтаном «Золотой колос» работает с понедельника по четверг с 11:00 до 22:00, с пятницы по воскресенье с 10:00 до 22:00. Стоимость аренды водного транспорта — от 500 рублей за 30 минут. Необходимо оставить залог в размере 1000 рублей наличными или банковской картой. Доступна услуга «Матрос на веслах».

Прокат прогулочного транспорта является одним из самых востребованных среди сервисов Выставки. Для удобства передвижения гостей на велосипедах, самокатах, роликах и скейтбордах рекомендуется передвигаться вдоль Кольцевой дороги, ее протяженность — около 10 км. В целях безопасности гостей ВДНХ запрещено катание на велосипедах, веломобилях и самокатах в пешеходной зоне Выставки — на Центральной аллее и площади Промышленности.

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