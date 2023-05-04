«Квест-квартирник» проведут в самом сердце столицы

13 мая в Москве стартует главный ежегодный культурный квест. В 2023 году историей, которая объединит несколько музеев и культурных площадок в самом центре российской столицы, станет тема квартирника.

Участники квеста смогут пройти по 7 маршрутам и совершить путешествие по Москве и побывать в тех местах, где жили и работали деятели культуры и науки.

Каждый год проект «Культурные квесты ОКЦ ЦАО» запускает уникальные маршруты по знаменитым местам столицы, раскрывающие их неповторимую историю и позволяющие окунуться в атмосферу определенных событий. Квесты объединяют библиотеки, музеи, театры, парки, культурные центры и памятные места.

«Квест-квартирник» приурочен к Году педагога и наставника в России и посвящен известным культурным и научным деятелям, жившим в Москве. В него вошли 7 увлекательных маршрутов по знаменитым музеям-квартирам и «Квартирникам» в культурных учреждениях столицы.

Участниками приключения могут стать все желающие от 12 лет. Для этого достаточно собрать команду до 9 человек и успеть предварительно зарегистрироваться во взрослый или детский зачет. При отсутствии команды, проходить квест можно и в одиночку. Внимание! Если регистрируется детская команда, в ней обязательно должен быть взрослый.

Вас ждут незабываемые приключения в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Мемориальном музее-квартире Г.М. Кржижановского, Музее М.А. Булгакова, Доме-музее В.И. Даля, Доме-музее Марины Цветаевой, Музее Москвы, Музее П.И. Чайковского, Музее-усадьбе Ф. Шаляпина, Библиотеке-читальне им. И.А. Тургенева, Доме Н.В. Гоголя и других фантастически интересных местах.

Всех победителей квеста ждут замечательные подарки от партнеров проекта: сеть магазинов настольных игр «Мосигра», издательство «ЭКСМОДЕТСТВО», детские книги издательства АСТ, кондитерская фабрика «Волшебница», Московский драматический Театр имени А.С. Пушкина, издательство «Архипелаг», центр динамических развлечений «Аэродинамика», Московская канатная дорога на Воробьевых горах, Интернет-издание и мобильное приложение TeenDaily, Сеть кинотеатров «Люксор».

Участие для всех бесплатное!

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