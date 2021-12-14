История. Архитектура. Уникальность: Первые экзамены на звание жителя города прошли в Новокузнецке

Первые добровольцы прошли проверку на знание ключевых фактов об истории города, его архитектуре и современной уникальности. Победители получили знак жителя — «Я знаю город», как подтверждение базовых знаний о героике Новокузнецка.

Как появился топоним Кузбасс, как называется самая известная авангардная кузнецкая рок-группа, и кто открыл первый уголь Кузнецка – это самые сложные вопросы, на которые непросто ответить без подготовки.

Перед сдачей Экзамена все участники внимательно изучили аудиогид. Это своеобразный учебник, в котором собраны 38 историй, записанных голосами самих жителями. Именно в нем и содержатся ответы на все вопросы. Анонсы из аудиогида, озвученные Владимиром Машковым, ежедневно звучат на четырех городских автобусных маршрутах.

— Это легкий экзамен с интересными, необычными вопросами. Нужно было подумать, перед финальным ответом, — говорит один из участников, — Было азартно и увлекательно.

Торжественное награждение первых победителей состоялось на сцене Точки Кипения Новокузнецк, которая становится эпицентром городских проектов. Каждому из победителей вручен почетный знак и плакаты с Владимиром Маяковским. Следующие очные экзамены состоятся в университетах КемГУ и СибГИУ.

Тест можно пройти самостоятельно в онлайн-формате, без торжественной обстановки, но с возможностью поделиться победой с друзьями.

Первый экзамен жителя Новокузнецка стал продолжением проекта аудиогида «Открой Новокузнецк заново» на городском транспорте. На 60 автобусах города голос Владимира Машкова объявляет о главных городских историях, а их полные версии озвучены знаменитыми новокузнечанами.

Фото – Никита ШАНДАКОВ

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