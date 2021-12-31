Покоряя новые пространства. Фонд им. Миклухо-Маклая подвел итоги 2021 года

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«Единственная цель моей жизни – польза и успех науки и благо человечества», Н.Н. Миклухо-Маклай

Именно эти слова выдающегося российского ученого стали девизом Фонда им. Миклухо-Маклая в 2021 году, который был богат на праздничные события и памятные даты. Это и 175-летие со дня рождения отважного исследователя Океании Н.Н. Миклухо-Маклая, и 150-летие его легендарной экспедиции на о. Новая Гвинея (Берег Маклая), и 45-летие дипломатических отношений России и Папуа – Новой Гвинеи. Также нельзя не упомянуть Год науки и технологий, отмечаемый в этом году в России.

Уходящий 2021 год для многих был не простым и всем нам пришлось адаптироваться к новым «онлайн»-реалиям.

Фонд им. Миклухо-Маклая всегда следует своей миссии – сохранению традиций, воспитанию уважения к ценностям и культуре народов мира, а также организовывает экспедиции, поддерживает научные исследования, продвигает гуманистические идей Н.Н. Миклухо-Маклая о равенстве рас и народов.

Деятельность, направленная на поддержку и проведение исследовательских экспедиций, в этом году переместилась в виртуальное пространство, однако путешествия остались такими же интересными, яркими и захватывающими! Наши проекты смогли объединить участников из многих стран, а онлайн-формат позволил донести информацию до людей во всем мире.

Спешим поделиться с вами самыми яркими моментами уходящего года.

В этом году к 175-летней годовщине ученого-гуманиста на большие экраны вышел документальный фильм «Жизнь и путешествия Миклухо-Маклая», который позволяет познакомиться с этой выдающейся личностью. Он повествует о детстве, юности, семье и увлекательных экспедициях ученого (ссылка на фильм «Жизнь и путешествия Миклухо-Маклая»:

С марта по июль 2021 года реализовался образовательно-просветительский проект «Экспедиции трех веков. По следам Миклухо-Маклая», подготовленный командой экспертов, педагогов и ученых РАН и ориентированный на молодежную аудиторию.

Исследовательская работа в рамках проекта, а также подготовленный цикл лекций, видеоматериал и выставки об истории достижений российских исследователей, дали полное представление о важности сохранения преемственности в научной деятельности, позволили получить новые знания, поспособствовали привлечению молодежи к научным изысканиям, помогли активизировать работу ученых, задействованных в реализации проекта, их публикаторскую и просветительскую деятельность.

Проект позволил объединить ученых и ведущих специалистов России среднего и старшего поколения с молодыми исследователями. Одним из значимых результатов стала связь поколений и обеспечение преемственности в деле изучения российскими учеными Южно-Тихоокеанского региона.

В рамках всероссийского конкурса к исследовательской деятельности были привлечены учащиеся средних и высших учебных заведений. На конкурс было подано 265 заявок из 128 населенных пунктов России и даже из Китая. Самые активные участники по итогу конкурса были приглашены к работе в Ассоциации исследователей Южно-Тихоокеанского региона.

Благодаря большому интересу и живому отклику у аудитории, проведение всероссийского конкурса запланировано на ежегодной основе (сайт проекта и всероссийского конкурса «Экспедиции трех веков. По следам Миклухо-Маклая»: https://expedition.mikluho-maclay.ru/).

В 2021 году стала доступна интернет-библиотека, которая собрала все значимые издания о Н.Н. Миклухо-Маклае в электронном виде – от детской до научной литературы (интернет-библиотека Фонда им. Миклухо-Маклая: https://library.mikluho-maclay.ru ).

Также вышло в свет научно-популярное издание «Экспедиции трех веков. По следам Миклухо-Маклая» как в печатном, так и в электронном виде. Книга будет интересна как специалистам по этнографии, антропологии, географии, так и широкому кругу читателей, интересующихся историей отечественной науки, яркой и самобытной культурой народов Океании. Издание, подготовленное Фондом им. Миклухо-Маклая и Институтом востоковедения РАН, также может быть использовано в учебном процессе в средних и высших учебных заведениях как в качестве хрестоматии, так и для проведения внеучебной работы по курсам истории и географии.

«Экспедиции трех веков. По следам Миклухо-Маклая» безвозмездно распространено по научным, образовательным и библиотечным учреждениям 14 регионов РФ. Оно позволяет читателям углубить знания по географии, истории открытия и изучения этого региона русскими исследователями, что, безусловно, вносит свой вклад в формирование чувств патриотизма, гражданственности и гордости за свою Родину (электронная версия научно-популярного издания «Экспедиции трех веков. По следам Миклухо-Маклая»: https://library.mikluho-maclay.ru/ekspediczii-tryoh-vekov).

В преддверии Дня этнографа, 16 июля 2021 года, в рамках юбилейных 35-х Маклаевских чтений состоялся Международный научно-практический онлайн-форум «Наследие Маклая», приуроченный к 175-летию выдающегося русского ученого-гуманиста и путешественника Н.Н. Миклухо-Маклая.

Мероприятие объединило специалистов из России (Санкт-Петербург, Окуловка, Красноярск) и Австралии (Канберра). Основное внимание спикеров уделялось изучению научного и идеологического наследия Н. Н. Миклухо-Маклая, а также привлечению молодого поколения россиян к исследованию южной части Тихого океана в рамках образовательно-просветительского проекта «Экспедиции трех веков. По следам Миклухо-Маклая» (ссылка на краткий обзор мероприятия: https://youtu.be/tVrejiiO_Gs?t=2).

С 9 по 12 октября 2021 года в Санкт-Петербурге прошел фестиваль «Берег Маклая», призванный познакомить семейную и детскую аудиторию, а также молодых исследователей с достижениями России в области освоения региона Южных морей в XIX веке и на современном этапе. В программу фестиваля было включено мероприятие, посвященное 45-летию дипломатических отношений России и Папуа – Новой Гвинеи (ПНГ), с участием в онлайн-режиме посла РФ в ПНГ (по совместительству) Людмилы Воробьевой и Премьер-министра ПНГ Джеймса Марапе, который, в частности, отметил важность создания музея, знакомящего россиян не только с Н.Н. Миклухо-Маклаем, но и традициями и культурой дружественного островного государства (обращение премьер-министра Папуа – Новой Гвинеи Джеймса Марапе к участникам форума «Берег Маклая»:

В рамках культурно-образовательной программы фестиваля состоялась презентация первого в России мультимедийного Онлайн-музея Н.Н. Миклухо-Маклая, включающего статьи о всех значимых открытиях ученого, истории его семьи, онлайн-карту с указанием более 150 точек мест пребывания и описанием деятельности в каждой, макет Берега Маклая с отображением пяти сюжетов, подборку фильмов и книг о Миклухо-Маклае, его научные работы (сайт Онлайн-музея Н.Н. Миклухо-Маклая: https://mikluho-maclay.online/).

Посетители фестиваля познакомились с выставкой «Берег Маклая», экспозиция которой включала в себя предметы материальной культуры о. Новая Гвинея, фотографии и копии рисунков Н.Н. Миклухо-Маклая, а также точную копию (макет) «Берега Маклая», смоделированную на основе архивных материалов. В рамках фестиваля был представлен документальный фильм «Жизнь и путешествия Миклухо-Маклая» (сайт Фонда им. Миклухо-Маклая, открытие фестиваля «Берег Маклая»: https://mikluho-maclay.ru/mikluho-maklaj-predstavil-papua-novuyu-gvineyu-v-sankt-peterburge; видео о фестивале «Берег Маклая»:

В ноябре–декабре 2021 года Фонд им. Миклухо-Маклая представил международный проект «Маяк российских достижений», основная цель которого – популяризация русского языка, российского образования, науки и культуры России, налаживание межкультурного диалога с помощью организации и проведения виртуальной образовательной экспедиции, организованной для иностранных граждан на созданном сайте и посвященной Году науки и технологий в России.

В рамках проведения проекта также были проведены пять конференций, объединившие студентов, прогрессивную молодежь, преподавателей и деятелей культуры из 44 стран. «Маяк российских достижений» очень быстро стал популярным и охватил в социальных сетях и на сайте проекта только за первые 2 месяца более 185 348 человек.

Все подготовленные в рамках проекта материалы размещены в свободном доступе на интернет-сайте проекта на русском и английском языках, (сайт проекта «Маяк российских достижений»: https://bra.mikluho-maclay.ru; видео проекта «Маяк российских достижений» https://www.youtube.com/watch?v=rbIBCZEFrTU&list=PLrc6nf-TdHOqOs2k2nw9-ajDFrV0e0DW).

Мы благодарим партнеров, полностью разделяющих наш успех, вместе с которыми и при поддержке которых наши проекты стали столь яркими и масштабными.

Берем курс на новый 2022 год! Мы уверены, что он принесет еще больше уникальных и важных проектов, новых встреч, знакомств и, конечно же, увлекательных путешествий!

Фондом им. Миклухо-Маклая запланировано проведение онлайн-экспедиций, научно-практических конференций для стран Южно-Тихоокеанского региона (ЮТР) совместно с Ассоциацией ЮТР, Центром изучения ЮТР ИВ РАН, а также всероссийского конкурса, который будет актуален для российской аудитории.

Мы обновили сайт, будем рады видеть в числе наших посетителей: https://mikluho-maclay.org .

Материал предоставлен Фондом им. Миклухо-Маклая

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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