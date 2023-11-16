IV фестиваль «Ведаю путь» прошел в формате Практикума сакральных вибраций

В Москве, в формате Практикума сакральных вибраций, состоялся IV Фестиваль эзотерики и самопознания «Ведаю путь». Звуковые медитации, стояние на гвоздях, трансформационные игры на стыке психологии и метафизики, — все это составило богатую палитру мероприятия, однако в этом сезоне акцент был сделан на музыку и на сакральность звука.

Этой осенью Фестивалю эзотерики и самопознанию «Ведаю путь» исполнился год. Фестиваль создан автором и продюсером, лидером группы «Бостонское чаепитие» Владимиром Преображенским. Он постоянно экспериментирует, и поэтому фестиваль «Ведаю путь» стал, пожалуй, самым креативным и атмосферным эзотерическим мероприятием Москвы. Под одной крышей фестиваль «Ведаю путь» собрал вместе специалистов, изучающих сакральные знания различных мировых традиций, учений и практик, целителей, представителей альтернативных направлений медицины, практикующих экстрасенсов, тарологов, а также людей искусства.

На этот раз акцент был на звук и музыку.

На фестивале «Ведаю путь» выступил, например, единственный в России профессиональный коллектив исполнителей на традиционных китайских музыкальных инструментах ансамбль «Ба инь», который познакомил слушателей со звуками цитры гуцинь, флейты сяо и и других традиционных инструментов.

А потомственная целительница, биоэнергет Елена Газина провела бинауральную медитацию с билами – славянскими плоскими колоколами. По ее словам, 20-минутная звуковая медитация с билами заменяет полноценный сеанс исцеления через звук.

Медиум, мистик, экстрасенс — Ева Расс рассказала о сакральном влиянии звука на человека, а также провела специальную звуковую медитацию с гонгом, колоколами и шаманскими бубнами. Особый интерес среди инструментов Евы представляет специальная хрустальная арфа, созданная в России и не имеющая аналогов в мире.

Сибирскую шаманскую традицию представил шаман, представитель сибирской традиции Алексей Волос. Он рассказал, как работает, комбинируя различные техники, через шаманские сессии и обряды.

Хиролог, нумеролог, специалист по дерматоглифике Ольга Липская предлагала всем желающим провести сканирование узоров пальцев. Считается, что дерматоглифика позволяет узнать свое предназначение, область реализации, а также лучше понять себя, свои жизненные уроки текущие задачи.

Литотерапевт (лечение камнями), таролог, астролог, нумеролог Ольга Кузьмина представила авторские украшения со смыслом, готовыми работать с разнообразными задачами.



Ханг-группа «Своя Галактика» познакомила гостей с замечательным инструментов хангом, весьма популярным сейчас и издающим «космические» звуки.

Ведические мантры от московских кришнаитов (группа «Традиционный гаудия-вайшнавизм» настроили всех на правильные позитивные вибрации.

У всех гостей фестиваля была уникальная возможность подарить себе совершенно новый опыт — попробовать технику йогического стояния на гвоздях, под руководством мастер гвоздестояния Алины Садху.

Услышать язык исчезнувшей Атлантиды и пропеть не только мантры, но и руны, всем гостям позволили адепты Гностической Культурной школы Samael Lakhsmi.

Таролог, мастер рунического искусства, мастер родовой магии, участница испытаний экстрасенсов, клуб «Империя Х» Олеся Беркут помогла многим разобраться с текущей ситуацией и даже поделилась в формате мастер-класса секретами создания магических предметов.

Шаман-целитель, телесный энерготерапевт Вера Филиппова в числе прочего представила уникальные бубны и другие сакральные предметы, привезенные из Монголии, брелоки из хвостов и лап росомахи, рыси, волка, камча(шаманские плетки), шаманские стрелы и колокольчики, скрутки из трав, заготовленные мной этим летом.

Интересным участником фестиваля стал Доктор Раид — физиотерапевт из Сирии. Он исследовал методику лицевой рефлексотерапии, мануальную терапию и восточную акупрессуру. Совмещая разные восточные методики, доктор создал свою методику, которую активно применяет в сфере оздоровления и лечения сложных болезней.

Валентин Трифонов, целитель-йог, энерготерапевт, представил практику синтеза учения йоги и староверческих практик, обрядов.

Школа практической эзотерики и таро «Врата Изиды» рассказала о своих знаниях, позволив каждому узнать о своём предназначении и реализовать те цели Души, ради которых она пришла в это воплощение.

Ханна Шаркань – потомственный шаман, дизайнер ароматов, издатель – презентовала на фестивале «Ведаю путь» ресурсные нишевые ароматы на базовом масле и натуральных эфирных маслах. Эти ароматы не только благоухают, но и выполняют определенную работу для вас, действуя на психо-эмоциональную сферу. В ее арсенале были также сигары и веничики из свежесобранной горькой и крымской полыни по уникальной семейной рецептуре.

Завершился фестиваль специальным концертом группы «Бостонское чаепитие» — коллектива автора и продюсера фестиваля «Ведаю путь» Владимира Преображенского (азиатский прогрессив-джаз, джаз-рок, новая волна).

Гостей поразила и общая атмосфера фестиваля, и внимание к каждому участнику. Для каждого это был невероятный опыт встречи с самим собой и новые открытия.

Следующий фестиваль «Ведаю путь» назначен на весну 2024 года, хотя Владимир Преображенский не исключает и промежуточных мероприятий особого формата.