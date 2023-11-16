В музее-квартире А.Н. Толстого представлена выставка о знаменитой сказке писателя. Впрочем, собственно сказкой она изначально и не была. «Золотой ключик, или приключения Буратино» Алексей Толстой именовал как роман для взрослых и сказку для детей. Взрослая и детская версии как раз и представлены в его музее-квартире на Спиридоновке.

Детям интересно и даже любопытно будет заглянуть за нарисованный очаг (поверьте, там есть на что полюбоваться), посмотреть на иллюстрации к сказке замечательных отечественных художников советского периода, а также современности. Буратино, Мальвина, Пьеро предстанут в самом разном материале (не только в дереве или фарфоре), но и детских рисунках, открытках, фотографиях театра имени Натальи Сац (впервые «Золотой ключик» был поставлен там), афишах, газетных статьях. Выставка «В каморке папы Карло» на диво праздничная, карнавальная, насыщенная предметами и их смыслами. В ней уместились и искусство, и философия, и гротеск. Чего только стоит уголок харчевни «Трех Пескарей», или огромный Карабас, сидящий в углу, в окружении кукол-марионеток.

История произведения для взрослого и для ребенка развернется не только в художественном, но и смысловом отношении. Путешествие обязательно будет замечательным, полным приключений, но и сакрального значения. Мир театра, фантастики, мистики сольется воедино с глубоким проникновением в сердце не то что куклы – актера, режиссера, человека.

Взрослых же захватит мир Серебряного века и прототипы героев. Они вспомнят пьесу Александра Блока «Балаганчик», конечно, взаимоотношения поэта, Любови Менделеевой и Андрея Белого, «доктора Дапертутто» и Всеволода Мейерхольда, див и знаменитых жён конца XIX-начала XX века. Здесь будут Максим Горький, Мария Андреева, МХАТовский занавес у «Чайки» и шесть дней дивной истории о веселом деревянном мальчугане и его друзьях – куклах (живых, с душой и талантом), ищущих своего режиссера. Они все хотели получить театр – красивый и любимый, и надо сказать, что их мечта сбылась.

Марина АБРАМОВА