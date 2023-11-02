Муромский рок-музыкант и участник лейбла KOMPROMIS PRODUCTION Иван Чураев представил поклонникам свой новый сингл «Поезд».
Песня «Поезд» — это целое музыкальное приключение. История о свободе, авантюре и самопознании. В треке Иван Чураев раскрывает идею, что жизнь, это непрерывное путешествие.
Поезд мой мчится, как быстрая птица в небеса
В тамбуре мне разрешили курить – чудеса
Рядом достался седой несговорчивый друг
Значит, придётся нам ждать всю дорогу, а вдруг?
Сюжет повествует ряд символических образов, таких как небо, ангелы, птицы и связанные с ними ощущения свободы и скорости. Каждый день мы мчимся подобно поезду, который движется вперед без определенного места назначения, не останавливаясь. Особенно важно понимание необходимости, верно, чувствовать благоприятное время для всех важных событий.
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.