Муромский рок-музыкант и участник лейбла KOMPROMIS PRODUCTION Иван Чураев представил поклонникам свой новый сингл «Поезд».

Песня «Поезд» — это целое музыкальное приключение. История о свободе, авантюре и самопознании. В треке Иван Чураев раскрывает идею, что жизнь, это непрерывное путешествие.

Поезд мой мчится, как быстрая птица в небеса

В тамбуре мне разрешили курить – чудеса

Рядом достался седой несговорчивый друг

Значит, придётся нам ждать всю дорогу, а вдруг?

Сюжет повествует ряд символических образов, таких как небо, ангелы, птицы и связанные с ними ощущения свободы и скорости. Каждый день мы мчимся подобно поезду, который движется вперед без определенного места назначения, не останавливаясь. Особенно важно понимание необходимости, верно, чувствовать благоприятное время для всех важных событий.

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