В Государственном Кремлевском Дворце прошли гала-концерт и торжественное награждение победителей III Международного музыкального фестиваля «Большая сцена». В этот день на главную сцену страны вышли известные российские артисты, чтобы поздравить талантливых молодых исполнителей с победой.

Во время торжественного концерта многие из артистов отмечали, что не понаслышке знают как трудно и волнительно выступать в любом конкурсе, особенно на таком высоком уровне. Валерия оценила масштаб проекта: «Мне кажется, «Большая сцена» — грандиозный фестиваль, ведь он собрал много талантливых детей, ярких, самобытных и творческих. Желаю им успехов и удачи. От души поздравляю всех его лауреатов!»

Помимо Валерии победителей III фестиваля «Большая сцена» в Кремле поддержали: Лариса Долина, Ирина Дубцова, Sevak, группа Burito, Зара, Galibri&Mavik, Денис Майданов, ЭЛиПС, Лада Дэнс, Этери Бериашвлили, Варвара, Таисия Повалий, Александра Воробьева, Александр Еловских, Алена Ланская, Filatov&Karas, Александр Шоуа&Непара, Сергей Волчков, AMIRCHIK и многие другие. Гранд-финал проходил под живой аккомпанемент симфонического оркестра «Фонограф» под руководством Сергея Жилина. Вели концерт Александр Филин и Анастасия Макеева.

Председатель Экспертного совета фестиваля «Большая сцена», народный артист России Сергей Жилин признался, что на него конкурс оказал невероятное впечатление: «Это замечательное мероприятие, ведь с нами на сцену вышли талантливые дети со всей страны. И это здорово, потому что дети – это наше будущее, и мы должны стараться передавать им всё то хорошее, чему сами научились в жизни. Детство, юношество — это то время, когда в школах и учреждениях дополнительного образования формируются самые сплоченные коллективы. Уточню, что мне было 17 лет, когда я создал оркестр «Фонограф». Поэтому участие в таких конкурсах, как «Большая сцена», позволяет юным талантам найти друг друга и объединиться в творческую семью».

Лариса Долина подчеркнула, что в нашей стране очень много талантливых детей: «Они так мотивированы учиться, так погружены в творческий процесс, что никакие неудачи не могут разочаровать их. Такие конкурсы дают детям возможность показать, чего они уже достигли на выбранном пути». Зара присоединилась к словам народной артистки и уточнила, что детей невероятно заряжает и вдохновляет тот факт, что они выходят на большую сцену и выступают с известными, опытными артистами.

Победители фестиваля в номинации «Музыкальные группы» участники коллектива БУМ БЭНД из Москвы признались, что до «Большой сцены» никогда не участвовали в таких масштабных конкурсах: «Мы очень сильно переживали. Но в итоге все наши волнения развеялись, и мы получили большое удовольствие от выступлений. Мы благодарны фестивалю за невероятные эмоции и впечатления!»

Фестиваль «Большая сцена» проводился в Москве уже третий год подряд. Конкурс организован специально для талантливых детей, подростков и молодёжи от 6 до 25 лет, которые хотят заявить о себе на всю страну в четырех номинациях: «Вокал», «Хореография», «Музыкальные группы» (живой звук) и «Вокальные ансамбли» (от 3 до 25 человек) — в следующих возрастных категориях: дети 6-8 лет, юниоры 9-13 лет, подростки 14-17 лет и взрослые 18-25 лет. В течение конкурсных дней юные таланты со всей России показывали свое мастерство и боролись за звание лучших в выбранных творческих направлениях. Онлайн-кастинги «Большой сцены» проводились в 8 регионах России, в том числе на территориях ЛНР и ДНР — всего в них приняли участие около 6 000 человек. В очном конкурсе фестиваля, в КЗ Vegas City Hall, участвовали дети, подростки и молодежь со всей территории РФ, в том числе из ЛНР и ДНР — порядка 2 500 человек.

Напомним, во время фестиваля, помимо самих конкурсных дней, проходили мастер-классы профессионалов: по вокалу, хореографии, ораторскому и сценическому мастерству, сонграйтингу и музыкальному продюсированию, а также состоялись выступления известных артистов и коллективов. Всех участников «Большой сцены» ждали яркие флешмобы, встречи с известными педагогами и любимыми артистами, подарки и памятные сувениры. Помимо дипломов участники фестиваля получили книгу «Артист большой сцены. 12 шагов к успеху», в которой российские звезды и наставники «Большой сцены», такие как Лариса Долина, Сергей Филин, Сергей Жилин, Ирина Миронова и другие представители отечественной культуры, поделились своими творческими секретами с будущими артистами.

Организатор мероприятия: АНО ДО «Школа эстрадного искусства Юрия Гончара» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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