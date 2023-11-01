Официальным саундтреком к альманаху «Родные люди», который выходит в видеосервисе Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ), стала одноименная композиция в исполнении певца Паши Руденко, известного по проекту «Песни» на ТНТ. Саундтрек «Родные люди» создан командой известного продюсера Юрия Бардаша.

«Помню, как пару недель назад Юра позвонил мне и сказал что-то типа: «Паша, я написал чудесную песню, которая оживет в твоем исполнении, приезжай. Дело важное». Уже через пару дней мы с Юрой и его командой встретились в студии. Я влюбился в песню сразу, с первых строк. Есть в ней что-то очень теплое, важное, вечное. Я проникся этой песней. Добавлю лишь, что для меня честь стать частью такого классного большого проекта», — поделился Паша Руденко.

Паша Руденко — соул-исполнитель, сонграйтер и продюсер. Номинант премии «Золотой граммофон» и участник II сезона шоу «ПЕСНИ» на ТНТ. Ранее выступал как солист поп-дуэта «Элемент», чей дебютный сингл в первые часы после релиза попал в Топ-100 Apple Music.

Юра Бардаш — продюсер, хореограф, певец, основатель продюсерского центра «Kruzheva Music». Основатель и продюсер проектов «Quest Pistols», «Грибы», «Нервы», «Луна» «Коррупция» и др. В прошлом участник группы «Грибы».

Премьера альманаха «Родные люди» (16+), который объединяет восемь историй про отношения близких людей с путешествием на 20 лет назад, состоялась 17 октября в видеосервисе Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ). Родных людей сыграли звезды российского театра и кино — Дмитрий Дюжев, Алексей Макаров, Камиль Ларин, Елена Захарова, Галина Польских, Игорь Миркубанов, Александр Семчев, Егор Бероев, Александра Ребенок, Дмитрий Куличков, Иван Злобин, Олег Газманов, Сергей Чонишвили, Эра Зиганшина и другие.

Его герои — не только звезды театра и кино, но и российские города и регионы, где разворачиваются события.

Производством сериала занимается Студия творческих инициатив «Открытие» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Художественным консультантом сериала выступил известный режиссер Константин Богомолов, а сняли новеллы режиссеры Олег Асадулин, Андрей Лукашевич, Дмитрий Губарев, Овез Нарлыев, Алина Верипя, Александр Котт. Продюсеры проекта — Тимофей Носков, Жан Просянов, Татьяна Воронина, Ванда Криницкая и Александр Просянов.

Альманах «Родные люди» состоит из восьми новелл разных жанров — драмы, комедии, мелодрамы и приключения. Они рассказывают о том, как за 20 лет изменились жизни главных героев, как изменилась страна вместе с ними и как они пытаются найти общее с детьми, которые сейчас в том же возрасте исканий, что они сами были в 1990-х. Герои историй — студенты, которые в 90-е учились в одном институте и вместе жили в общежитии. Потом многие разъехались, их пути разошлись и жизни сложились по-разному, но они не потеряли связь и до сих пор общаются, помогают друг другу и делятся общими проблемами. Сокурсники встречаются через 20 лет на юбилее любимого преподавателя. Но сколько всего случится перед этой встречей…

Первые два эпизода «Родных людей» — Челябинск и Казань — вышли в онлайн-кинотеатре Wink 17 октября.

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