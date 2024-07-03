Иви объявил о старте съемок комедийной мелодрамы «Интересное положение»

Есть малоизвестный медицинский факт: женщина может родить двойняшек от разных мужчин. Лада попадает именно в такую ситуацию. Парень бросает девушку в годовщину отношений прямо в постели. Вместе с подругой героиня едет «запивать» горе в клуб. Там она очень кстати встречает давнего знакомого, который готов залечить ее душевную рану. Через некоторое время Лада узнает, что беременна. Теперь будущей маме двух ангелочков нужно выяснить, кто их отец. Или отцы…

Производством проекта занимается «Кинокомпания братьев Андреасян». Продюсерами сериала выступают Гевонд Андреасян и Сарик Андреасян. Авторами сценария стали Илья Кожухарь и Мария Нефедова, режиссерское кресло занял Гога Мамаджанян.

Главные роли в проекте исполнят Ольга Кузьмина, Давид Манукян (Дава) и Вячеслав Чепурченко. В сериале также снимаются Анна Богомолова, Ольга Кабо, Александр Яцко, Армен Бежанян, Елена Балабанова и другие.

Гога Мамаджанян, режиссер:

«Нам предстоит рассказать историю девушки, которая столкнулась с крайне редким медицинским случаем. До прочтения сценария “Интересного положения” я не знал о существовании такого феномена. После прочтения информации и статей остался под сильным впечатлением от безграничных возможностей человеческого организма. Меня это заинтересовало».

Ольга Кузьмина, актриса:

«Для меня “Интересное положение” очень близкая и понятная история, как, думаю, и для многих молодых женщин. Это история для мам – настоящих и будущих: тут можно встретить очень знакомые и смешные ситуации беременных невзгод. Это история для тех, кто пытается разобраться со своими чувствами и прислушаться к своим желаниям. Для тех, кто не может выбрать между двумя парнями, потому что каждый из них хорош по-своему… Думаю, история получится узнаваемой, доброй, смешной и очень поучительной!»

Вячеслав Чепурченко, актер:

«Проект мне понравился нестандартной ситуацией. В нем много различных сценариев, интересных любовных треугольников или неразделенной любви, которые доведены до какого-то уникального абсурда. Мой персонаж прекрасен тем, что он эгоцентричен, самолюбив, при этом любвеобилен, со всем женским полом он максимально галантен».

Давид Манукян, актер:

«Я снова пробую себя в необычной роли, и буду учиться проживать то, что не проживал никогда в жизни. А заинтересовала история именно тем, что это категорически не про меня, но чтобы стать хорошим актером нужно уметь проживать различные “жизни и ситуации”. Моя цель именно такая».

Сарик Андреасян, продюсер:

«В завязку этой истории взят уникальный медицинский факт, но в основе история про любовь, взаимопонимание и принятие себя и обстоятельств вокруг. Это очень хороший материал и мы уверены, что наш ждет хитовый сериал с потенциалом на несколько сезонов. Хороший актёрский ансамбль и крепкая команда — основа будущего успеха».

Иван Гринин, заместитель генерального директора по контенту Иви:

«Можно было бы подумать, что наш новый проект «Интересное положение» — что-то из разряда фантастики. Но медицинский феномен, легший в основу сюжета, действительно существует, что делает эту историю еще более интересной. Производством проекта мы занимаемся вместе с «Кинокомпанией братьев Андреасян», и очень рады продолжать это сотрудничество. Желаем команде легких съемок и с нетерпением ждем премьеру!»