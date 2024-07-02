Турецкая мелодрама «Бахар. По имени Весна» и на российском телевидении!

Современный турецкого сериала «Бахар. По имени Весна» – пронзительной многосерийной мелодрамы о домохозяйке, однажды решившей кардинально изменить свою жизнь.

В Турции эта захватывающая и трогательная история о выборе, призвании и любви стала невероятно популярна. Российская аудитория с большим интересом следит за турецкими сериалами, и теперь настал черед Бахар завоевать сердца зрителей телеканала «Россия». В главных ролях: Демет Эвгар, Бугра Гюльсой, Мехмет Йылмаз Ак, Эджем Озкая и другие. Режиссер – Неслихан Ешилюрт.

«Бахар. По имени Весна» – самый рейтинговый сериал на турецком ТВ в телесезоне 2023-2024, рейтинг проекта составлял 12.65, а доля – 30.32 для аудитории 20+. В отличие от многих других телевизионных проектов в турецком телевизионном эфире, доля смотрения сериала не снижалась, а росла от серии к серии.

Мать двоих выросших детей Бахар (Демет Эвгар) следит за домом, готовит на всю семью, гладит, стирает, заботится о муже, знаменитом хирурге Тимуре Явузоглу (Мехмет Йылмаз Ак), пытается примирить мать и свекровь, терпит раздражение и насмешки близких и совсем не думает о себе. Двадцать лет назад героиня отказалась от мечты стать врачом, сделав выбор в пользу семьи. И хотя выбор был добровольным, Бахар все эти годы не была счастлива по-настоящему. Но понимает она это только тогда, когда в ее жизнь приходит беда. Не все в ее семье готовы броситься ей на помощь, и это больно ранит сердце Бахар. После испытаний, выпавших на ее долю, оставаться прежней Бахар больше не может: из услужливой домохозяйки она постепенно превращается в женщину, которая знает, чего хочет. И эта трансформация кардинально меняет жизнь не только главной героини, но и ее близких…

Онлайн-премьера многосерийной мелодрамы «Бахар. По имени Весна» состоялась в онлайн-кинотеатре Иви.

Фото – MF Yapim