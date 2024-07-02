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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Турецкая мелодрама «Бахар. По имени Весна» и на российском телевидении!

editor
By editor
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Современный турецкого сериала «Бахар. По имени Весна» – пронзительной многосерийной мелодрамы о домохозяйке, однажды решившей кардинально изменить свою жизнь.

В Турции эта захватывающая и трогательная история о выборе, призвании и любви стала невероятно популярна. Российская аудитория с большим интересом следит за турецкими сериалами, и теперь настал черед Бахар завоевать сердца зрителей телеканала «Россия». В главных ролях: Демет Эвгар, Бугра Гюльсой, Мехмет Йылмаз Ак, Эджем Озкая и другие. Режиссер – Неслихан Ешилюрт.

«Бахар. По имени Весна» – самый рейтинговый сериал на турецком ТВ в телесезоне 2023-2024, рейтинг проекта составлял 12.65, а доля – 30.32 для аудитории 20+. В отличие от многих других телевизионных проектов в турецком телевизионном эфире, доля смотрения сериала не снижалась, а росла от серии к серии.

Мать двоих выросших детей Бахар (Демет Эвгар) следит за домом, готовит на всю семью, гладит, стирает, заботится о муже, знаменитом хирурге Тимуре Явузоглу (Мехмет Йылмаз Ак), пытается примирить мать и свекровь, терпит раздражение и насмешки близких и совсем не думает о себе. Двадцать лет назад героиня отказалась от мечты стать врачом, сделав выбор в пользу семьи. И хотя выбор был добровольным, Бахар все эти годы не была счастлива по-настоящему. Но понимает она это только тогда, когда в ее жизнь приходит беда. Не все в ее семье готовы броситься ей на помощь, и это больно ранит сердце Бахар. После испытаний, выпавших на ее долю, оставаться прежней Бахар больше не может: из услужливой домохозяйки она постепенно превращается в женщину, которая знает, чего хочет. И эта трансформация кардинально меняет жизнь не только главной героини, но и ее близких…

Онлайн-премьера многосерийной мелодрамы «Бахар. По имени Весна» состоялась в онлайн-кинотеатре Иви.

Фото – MF Yapim

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