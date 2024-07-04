Отзывы критиков на сай-фай драму Дмитрия Моисеева «Контакты»

«Контакты» – трогательная и слегка абсурдная история о взаимоотношениях девушки, живущей в глубинке, и пришельца Виталика, инопланетного гостя, который случайно попал на Землю в 80-е. История о близости и одиночестве – смесь советского научпопа и Дэвида Кроненберга с документальными цитатами из реальных архивов советских НИИ. Производство – «Марс медиа Энтертейнмент».
- «Если бы Кроненберг работал на „Леннаучфильме“ 80-х» – Павел Пугачев, Кинопоиск
- «Сюрреалистический мир «Контактов» завораживает» – Кинорепортер
- «Фильм располагает к себе, несмотря на дозу дикости — как тёплый чай с имбирём зимним вечером» – Тимур Алиев, Комендант кинокрепости
- «Космический артхаус с примесью боди-хоррора» – Алина Кувшинникова, 2х2
- «История, сдобренная по-настоящему блестящими визуальными находками» – Максим Гревцев, Кино-театр.ру
- «Наш ответ «Району N9» оказался в том ремиссионом состоянии фантастики, каким его понимал Тарковский и братья Стругацкие» – Русское кино в топе
- «Дмитрий Моисеев снял «Контакты», выражая как будто общенародную тягу к коммуникации. Первобытной, первозданной, с теми, кто на лицо ужасные, но добрые внутри» – Ная Гусева, Кабинет доктора хали-гали