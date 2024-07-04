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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Отзывы критиков на сай-фай драму Дмитрия Моисеева «Контакты»

editor
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контакты - сай-фай

«Контакты» – трогательная и слегка абсурдная история о взаимоотношениях девушки, живущей в глубинке, и пришельца Виталика, инопланетного гостя, который случайно попал на Землю в 80-е. История о близости и одиночестве – смесь советского научпопа и Дэвида Кроненберга с документальными цитатами из реальных архивов советских НИИ. Производство – «Марс медиа Энтертейнмент».

  • «Если бы Кроненберг работал на „Леннаучфильме“ 80-х» – Павел Пугачев, Кинопоиск
  • «Сюрреалистический мир «Контактов» завораживает» – Кинорепортер
  • «Фильм располагает к себе, несмотря на дозу дикости — как тёплый чай с имбирём зимним вечером» – Тимур Алиев, Комендант кинокрепости
  • «Космический артхаус с примесью боди-хоррора» – Алина Кувшинникова, 2х2
  • «История, сдобренная по-настоящему блестящими визуальными находками» – Максим Гревцев, Кино-театр.ру
  • «Наш ответ «Району N9» оказался в том ремиссионом состоянии фантастики, каким его понимал Тарковский и братья Стругацкие» – Русское кино в топе 
  • «Дмитрий Моисеев снял «Контакты», выражая как будто общенародную тягу к коммуникации. Первобытной, первозданной, с теми, кто на лицо ужасные, но добрые внутри» – Ная Гусева, Кабинет доктора хали-гали
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