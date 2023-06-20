Иви показал тизер-сцену детективно-иронической драмы «Игра головой»

Онлайн-кинотеатр Иви и продюсерская компания INEY Production показали тизер-сцену сериала «Игра головой», главные роли в котором исполнили Илья Маланин, Мария Шумакова, Нино Нинидзе, Иван Фоминов и другие. Продюсером сериала выступил Андрей Золотарев – шоураннер «13 клинической», в продюсерский состав проекта также вошли Алёна Акимова, Вадим Соколовский и Илья Бурец. Режиссерами сериала выступили Филипп Файберг и Ксения Мирошник. Сериал будет представлен на V кинофестивале «Пилот» в рамках конкурсной программы.

По сюжету Михаил Александрович Нефедов, гений-математик с феноменальной памятью, преподает в университете теорию вероятности и матстатистику. Михаил Александрович помнит все, что когда-либо слышал, видел или читал. Его голова — хранилище огромного объема информации, которой он виртуозно пользуется. Михаил узнает, что у его сына-подростка опасное генетическое заболевание, лечение которого потребует многомиллионной суммы. Продав квартиру, Нефедов делает идеально просчитанную его гениальным умом ставку на матч местной футбольной лиги, но… проигрывает. Ошибиться он не мог, а значит, в уравнении есть неучтенная переменная. И это — подпольный букмекерский бизнес, где результаты игр подтасовываются для извлечения нелегального дохода. Михаил вычисляет организаторов теневого бизнеса и требует у них свой выигрыш. «Бизнесмены» платить отказываются. Так начинается война университетского преподавателя с букмекерской мафией. Лишенный эмоций, привязанностей и страха, гений не спасует ни перед чем... Но однажды он обнаружит себя человеком — уязвимым, зависимым и по-настоящему живым.

Кастинг на роль главного героя занял более полугода. В пробах приняли участие несколько десятков звезд российского кино. Стоит отметить, что сцена для проб представляла из себя несколько страниц подробнейшего монолога с формулами, каждая из которых была проверена профессиональным математиком.

Илья Бурец, креативный директор департамента собственного производства Иви:

«Ни на что не похожая, динамичная история с иронией — так можно описать проект «Игра головой», созданный нами в сотрудничестве с Андреем Золотаревым. Кроме того, что это очень любопытно написано, стоит отметить и точное попадание в кастинге: Маланин и Виторган — великолепные актеры, оба своеобразные, наблюдать за ними в кадре — настоящее удовольствие. Очень скоро у зрителя будет возможность в этом убедиться».

Андрей Золотарев, автор сценария:

«Есть в этом какое-то особое удовольствие — погружаться в истории про людей с уникальными навыками. Это сериал о человеке, который поставил на уши мафию — только благодаря своим познаниям в статистике. «Игра головой» заставила нас копаться и в самых разных разделах математики, и в особенностях подпольного букмекерского бизнеса. Надо сказать, что у нас была сильная авторская группа: Аксинья Борисова и Николай Филиппов. Они были вынуждены стать экспертами в этих сферах, чтобы история получилось максимально достоверной».

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