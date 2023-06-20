В Москве завершились съёмки игровой части полнометражного фильма «Малышарики. День рождения»

Премьера картины состоится осенью 2024 года. В настоящий момент ГК «Рики» приступила к процессу созданию анимации для фильма.

ГК «Рики» и компания «НМГ Кинопрокат», входящая в холдинг Национальная Медиа Группа, объявили об окончании игровой части съёмок полнометражного фильма «Малышарики. День рождения», которая проходила в Москве на территории нового жилого квартала от группы «Самолет». Режиссеры картины Оксана Бычкова («Питер FM», «Окно в Европу», «Плюс один», «Еще один год», «Чего хочет Слава») и Катерина Савчук («Малышарики», «Тима и Тома», «Смешарики»). Сценарий создавала та же команда, что работает над оригинальным сериалом «Малышарики» - Ольга Вербицкая, Светлана Мардаголимова, Светлана Малашина и Инга Киркиж. Продюсер фильма, как и всего проекта «Малышарики» – Аня Кораблева. Главные роли сыграли Елизавета Боярская (роль Мамы) и Константин Хабенский (роль Папы).

По сюжету Мама и Папа только что переехали в новый дом и готовятся к первому дню рождения их дочери Малышки. Балансируя между работой и семьёй, Папа покупает в необычном магазине подарок, даже не заглядывая в коробку. А там оказываются маленькие ожившие игрушки – Малышарики. Пока родители готовятся к празднику Малышарики выбираются из коробки и отправляются на поиски собственного домика.

Продюсер проекта «Малышарики» Аня Кораблёва:



«Малышарикам в этом году исполняется 8 лет. От первой серии, когда зритель только знакомился с героями, до сегодняшнего дня мы создали целую вселенную Малышариков. У нас появлялись новые персонажи, мы выпускали новые сезоны, создавали инклюзивные серии, добавляли локации, росли и развивались. А сколько было написано прекрасных песен – более 250! Мы выпускали их на разных языках и площадках. Создавали подкасты для детей и родителей. И этот классный, сложный, творческий путь привёл нас в большое кино с профессиональной съёмочной командой и потрясающими актерами. Нам бы хотелось, чтобы эта картина стала первым полнометражным фильмом в жизни малыша, первым шагом на пути к огромному миру прекрасного кинематографа».

Фильм «Малышарики. День рождения» - это семейный музыкальный анимационный фильм, приквел к сериалу о Малышариках.

Основной идеей поделилась режиссер картины Оксана Бычкова:

«Это история о том, что каждому из нас необходим дом. И маленьким, и большим, даже выдуманным мультипликационным персонажам. Хотя иногда мне кажется, что они гораздо реальней, чем наши взрослые актёры».

Производство фильма задействует технологии совмещения видеосъёмки и компьютерной анимации:

«Это были очень необычные съёмки. Причем у нас не только актёры совмещаются с анимацией, но и в дополнение, на площадке есть еще один полноценный актёр – это кот. В общем – было очень весело и нескучно», - поделилась режиссёр фильма.

Кота, проживающего в семье главных героев, сыграл Морфейка – один из звёзд «Театра кошек Куклачёва».

Дмитрий Куклачёв, руководитель. Театр кошек Куклачёва:

«Несмотря на то, что Морфейка выступает уже несколько лет в театре, съёмки в большом кино - его первый опыт, а тем более с такими звёздами как Лиза Боярская и Константин Хабенский».

По задумке, главный герой в исполнении Константина Хабенского, приобретает подарок для дочери в необычном магазине – лавке чудес, продавца в котором сыграл актёр театра и кино Сергей Мардарь:

«Я впервые играю роль волшебника – пришло время», - пошутил актёр. На вопрос, где же находится такой магазин, Сергей Мардарь ответил: «Везде. Достаточно остановиться, посмотреть вокруг и вы его обязательно увидите. Добро пожаловать!».

Семейный музыкальный анимационный фильм «Малышарики. День рождения», который станет приквелом и расскажет откуда взялись Малышарики, где они живут и кто же разговаривает с ними на протяжении пяти сезонов выходит в прокат осенью 2024 года.

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