В Крыму стартовали съемки сериала для подростков под рабочим названием «Три друга, клад и матрос Кошка».

Это смешная и трогательная картина, действие которой происходит в наши дни. Совершенно разные по характеру герои, которые учатся в Севастопольском Нахимовском училище, объединены общей целью - они мечтают найти сокровища, которые были спрятаны по команде адмирала Нахимова во время Крымской войны. В охоте за сокровищами участвуют контрабандисты, черные археологи и даже привидения. Пройдя через череду захватывающих приключений, попадая порой в мистические истории, мальчишки узнают цену настоящей дружбе и взаимовыручке.

«Если бы нужно было описать самую важную национальную программу, которая должна быть у любого государства, я бы сказал, что это «Дети». Ни для кого не секрет, что у нас нет детского кино. Вот этот пробел мы и хотим хотя бы частично восполнить. Рад, что государство поддерживает создание детских фильмов. Сериал снимается при поддержке Института развития интернета. У нас получилось собрать потрясающую команду, верю, что работа будет успешной!», – отмечает продюсер картины Сергей Жигунов.

Режиссером ленты выступил Станислав Назиров, оператор – Алексей Морозов, художник-постановщик – Денис Чернышев, художник по костюмам – Мария Юреско, композитор – Алексей Шелыгин.

Среди исполнителей детских ролей – Феодор Кирсанов, Алексей Родионов, Всеволод Клименок, Катя Темнова, Сергей Сергеич. Во взрослом актерском составе – Сергей Никоненко, Алексей Шевченков, Дмитрий Ульянов, Ольга Тумайкина, Макар Запорожский, Роман Попов, Александр Лыков, Сергей Юшкевич, Артур Бесчастных, Татьяна Кузнецова, Виктор Супрун и другие. Кастинг на детские роли успешно прошли, в том числе и юные артисты из Крыма.

Съемки пройдут в Севастополе, Ялте, Гурзуфе, Херсонесе, в том числе в Международном детском центре «Артек» и Воронцовском дворце.

Проект создается при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Фото - Ири.РФ

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