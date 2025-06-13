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Иви собрал все серии романтического скетчкома «Я к тебе надолго»

editor
By editor
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я к тебе надолго - бурак озчивит
Фото © Ольга Мурр

На Иви состоялась премьера 5 и 6 эпизодов романтического скетчкома «Я к тебе надолго» — теперь все серии можно посмотреть в онлайн-кинотеатре. К выходу финальных эпизодов команда Иви подготовила трейлер всего сезона — он напомнит зрителю о приключениях и курьезах, в которые попали русская девушка Марина (Юлия Калашникова) и ее турецкий гость Бурак Озчивит.

В центре 5 эпизода окажется разбитая чашка — именно она даст главным героям понять, что воспоминания хранятся не в вещах, а в сердцах. Камнем преткновения 6 серии станут самые обычные домашние тапочки. На их примере зритель увидит, как иногда непросто преодолеть различия менталитетов — но настоящей любви не страшны недопонимания.

К выходу всех серий «Я к тебе надолго» и к наступлению жаркого турецкого лета команда Иви решила накормить пушистых жителей Стамбула — уличных котов. Онлайн-кинотеатр забрендировал миски, наполнил их кормом и расставил по всем районам Стамбула — теперь Иви радует не только зрителей новым турецким контентом, но и турецких хвостиков вкусным и полезным кормом.

Вместе с онлайн-кинотеатром производством «Я к тебе надолго» занималась компания BAR Production. Режиссером выступил Карен Захаров, авторами сценария — Мария Богданова и Дарья Сойфер.

Марина очень любит проводить свободное время за просмотром сериалов, особенно турецких. В один прекрасный день исполняется ее самое сокровенное желание, и на пороге квартиры появляется Бурак Озчивит — знаменитый актер и, по совместительству, герой любимых сериалов. Бурак покажет Марине, как можно смотреть на проблемы под новым неожиданным углом, а главное, научит ее быть счастливой в любых обстоятельствах.

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