От Пушкина до Цоя: «Евгений Онегин» в эпоху андерграунда

Синопсис

Ленинград 80-х. Увлеченный рок-музыкой Евгений Телегин проводит время, слушая The Rolling Stones и посещая квартирники Виктора Цоя. Однажды в наследство от дяди, который «не в шутку занемог», молодой человек получает домик в деревне. Там он знакомится с молодым художником, а также с двумя сестрами – очаровательной Ольгой и загадочной Татьяной…

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В июне на широкие экраны выходит картина участника художественного объединения «Митьки» Виктора Тихомирова «Евгений Телегин», в котором он творчески переосмысляет сюжет «Евгения Онегина». В вольной кино-интерпретации, действие которой перенесено в 80-е, Евгений носит фамилию Телегин, Татьяна стала Сундуковой, лучший друг Евгения Владимир обрел фамилию Ленин, а место балерины Авдотьи Истоминой на авансцене занял Виктор Цой. Фильм выпустит в прокат кинопрокатная компания «Кино.Арт.Про» совместно с кинокомпанией «Два капитана».

Главную роль в картине исполнил Евгений Ткачук, знакомый зрителям по сериалам «Король и шут», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Тихий Дон» и фильмам «Праведник», «Повелитель ветра». Татьяну сыграла выпускница РГИСИ Серафима Крамер. В картине также приняли участие заслуженные артисты Российской Федерации Юрий Гальцев и Юрий Кузнецов, Любовь Толкалина, Татьяна Колганова и другие.

Старт проката приурочен ко дню рождения А. С. Пушкина и Виктора Цоя.

Мы потеряли невнинность в боях за любовь

Герои фильма живут в ХХ веке, а не в ХIХ, танцуют на дискотеках, а не на балах, и, конечно же, увлекаются рок-музыкой. Даже сулившая счастливое воссоединение встреча повзрослевших Евгения и Татьяны состоится на квартирнике: Татьяна, ставшая журналисткой, будет брать интервью у Виктора Цоя, чья музыка звучит в фильме, а Евгений окажется среди гостей мероприятия. Время действия и фамилии персонажей изменились, но основной сюжет, образы героев и чувства, возникающие между ними, остались прежними.

Камнем лежать или гореть звездой?

Сценарий к фильму «Евгений Телегин» Виктор Тихомиров написал на основе собственного романа, «Евгений Телегин и другие». По словам режиссера, не все сюжетные перипетии в романе А. С. Пушкина находят отклик в его душе. Желание изменить – поправить – исход ряда событий в оригинальном романе вдохновило его на создание произведения, которое бы являлось вольным переложением «Евгения Онегина».

Перенеся действие в 80-е годы и соединив музыку Виктора Цоя и роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин», режиссер словно подчеркивает сходство двух таких разных личностей. Оба поэта стали голосом своего поколения и оказали глубокое влияние на развитие русской культуры.

Наполненный музыкой Виктора Цоя и отсылками к классической русской литературе фильм понравится тем, кто смотрел «Сказки Гофмана» Тины Баркалая и любит фильмы Кустурицы, Тарковского и Гайдая, которыми вдохновлялся автор при создании картины.

«Евгений Телегин» открывал международный кинофестиваль «Евразийский мост», на котором был удостоен приза за лучшую режиссуру. Фильм также был показан на 46-м Московском международном кинофестивале в конкурсной программе «Русские премьеры» и получил специальный приз жюри. Картина также была отмечена специальным призом жюри от Премии Гильдии киноведов и кинокритиков за 2024 год.

Виктор Тихомиров и «Митьки»

Виктор Тихомиров — российский режиссер, писатель и художник, ранее принадлежавший к неформальному объединению художников «Митьки». Является одним из основателей этого объединения, принимал участие в организации многих выставок и акций «Митьков». В 2008 году в Русском музее состоялась персональная выставка художника под названием «Энергичная лирика». Его живопись стала одним из «героев» фильма «Евгений Телегин», снятого поэтично, в невероятной художественной эстетике .

Режиссерский кинодебют Виктора Тихомирова состоялся в 1992 году – на киностудии «Ленфильм». В мастерской Алексея Германа он поставил фильм «Трава и вода» по собственному сценарию. Является автором десяти художественных романов, в том числе – книги «Евгений Телегин и другие». По словам Виктора Тихомирова, все романы он «написал о любви. С самого детства меня волновало это странное, резонансное, цеплявшее чувство».

«Время — неизученная форма материи, поэтому никто не знает точно, что есть настоящее, что прошлое. Возможно, они существуют в каком-то смысле одновременно… Искусство должно быть вечным, поэтому даже не важно, какое там время замешалось, главное, о чем речь идет и важно ли это», – говорит режиссер Виктор Тихомиров о временных параллелях в своих фильмах.