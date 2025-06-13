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«Государь»: несколько слов о роли личности в истории

editor
By editor
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государь
Фото © пресс-служба ИРИ

«Государь» – сложно-постановочная драма, охватывающая три десятилетия жизни Петра I: от смерти царя Федора Алексеевича до победы в Северной войне и провозглашения России империей. Фильм расскажет об основных событиях жизни Петра и людей, сформировавших мировоззрение будущего российского Императора, чья неукротимая энергия, ум, упорный труд и жесткий характер привели к поистине тектоническим изменениям общественного устройства России. Служение интересам страны – тернистый путь, на этом пути последнего русского царя ожидали не только победы, но и поражения, ошибки, разочарования, предательство близких, одиночество, потеря дорогих ему людей. «Сей монарх отечество наше привел в сравнение с прочими, научил узнавать, что и мы люди; одним словом, на что в России не взгляни, все его началом имеет, и что бы впредь не делалось, от сего источника черпать будут», – писал о Петре его современник Иван Неплюев.

– «Государь» – это кино, которое стремится к исторической правде. Хотя, конечно, ни в каком фильме невозможно охватить всю биографию Петра, потому что за свою, по сегодняшним меркам, короткую жизнь, он сделал столько, что это кажется фантастичным, – говорит режиссер Сергей Гинзбург.

«История строится вокруг ключевых решений Петра, которые меняли и его самого, и страну. Мы стремились показать живого человека, естественно, не обошли стороной и личные моменты», – отмечает режиссер Сергей Гинзбург. При написании сценария (авторы – Олег Кириллов и Дмитрий Новоселов) опирались на труды историков Сергея Соловьева, Николая Павленко и Николая Устрялова. «Нам было важно пробудить интерес к личности, к ее изучению, как и к пониманию влияния Петра на Россию: показать и попытаться объяснить, что это был за исторический зигзаг, когда неожиданно появившийся лидер смог настолько изменить страну. Что это был за человек? Какой он был? Что им двигало?», – добавляет режиссер.

Продюсерами сериала выступили Константин Эрнст, Сергей Титинков, Наталья Смирнова. Константин Плотников впервые сыграл историческую роль, воплотив все этапы жизни Петра – от юности до зрелости. Актер изучал личную переписку императора, чтобы раскрыть его человеческие качества. Евгений Ткачук предстанет в образе Александра Меншикова – ближайшего соратника царя. В проекте также заняты: Светлана Колпакова (царевна Софья), Наталья Суркова (царица Наталья Кирилловна мать Петра I), Сергей Угрюмов (Василий Голицин), Александр Обласов (Лев Нарышкин, дядя Петра I), Сергей Барковский (Никита Зотов), Евгений Шварц (Карл XII), Сергей Годин (Франц Лефорт), Александр Бухаров (Федор Шакловитый), Василиса Семашкова (Евдокия Лопухина), Тина Стойилкович (Анна Монс), Анна Дворянская (Екатерина I), Мария Лисовая (Аталия Десмонд) Александр Яцко (Мазепа) и др.

По словам режиссера Сергея Гинзбурга, кастинг на главную роль был непростой задачей: «Мы пытались искать по какому-то внешнему сходству, по каким-то внутренним возможностям. Но это, действительно, очень тяжелая и крайне ответственная для актера роль. И мы все волнуемся, и Костя Плотников тоже волнуется, но нам было важно, в первую очередь, искать и находить живого человека в Петре, что, на мой скромный взгляд, удалось».

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