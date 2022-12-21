IX Международный рождественский фестиваль «АДВЕНТ» завершается праздничным концертом

25 декабря в день западноевропейского Рождества в Кафедральном соборе Святых Петра и Павла традиционным исполнением рождественских кантат Иоганна Себастьяна Баха завершится IX Международный рождественский фестиваль «АДВЕНТ».

В этом году фестиваль посвящен двум важным для лютеран датам: 500-летию издания Нового Завета в переводе Мартина Лютера на немецкий язык, а также 505-летию Реформации.

В праздничный вечер в исполнении ансамбля старинной музыки Collegium Musicum под управлением Олега Романенко прозвучат две кантаты, которые объединяет знаменитый гимн Мартина Лютера Nun komm, der Heiden Heiland («Гряди, Спаситель народов»). В программе Кантата № 62 «Nun komm, der Heiden Heiland» («Гряди, Спаситель народов») и Кантата № 36 «Schwingt freudig euch empor» («Вознеситесь с веселием к звёздам высоким»).

Кантаты прозвучат на исторических инструментах с комментариями крупнейшего знатока духовной музыки Романа Насонова.

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