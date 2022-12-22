Музей Востока приглашает на концерт фортепианной музыки «Единство непохожих» в исполнении Даниила Чжана

27 декабря в музее Востока состоится концерт фортепианной музыки «Единство непохожих» в исполнении Даниила Чжана. В уютном концертном зале музея пианист Даниил Чжан исполнит лиричные композиции Сергея Рахманинова и Александра Скрябина, а также собственную сонату на корейские темы.

Скрябин и Рахманинов не были друзьями при жизни, но обоих композиторов привлекала манящая тайна культур Востока. Ориентализм Рахманинова представлен чаще всего в завуалированном виде – в непрограммной музыке (некоторые прелюдии, этюды-картины, медленные части сонатно-симфонических циклов), обнаруживаясь посредством стилистических черт музыкальной выразительности: камерное, интимное, субъективное, психологическое начало индивидуально-личностного высказывания в своей музыке.

Александр Скрябин всю жизнь хотел побывать на Востоке — в Индии или Египте, но ему постоянно препятствовали обстоятельства — композитор умер, так и не съездив ни в одну из этих стран. Соединив творчество двух «антиподов» своего времени, двух гениев ушедшей эпохи, Государственный музей Востока приглашает насладиться волшебной игрой юного пианиста в преддверии новогодних праздников.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.