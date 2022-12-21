Один из наиболее ярких представителей жанра этно-электроники HAUK представил новую песню «Тёмная мать». Трек создан в необычном для артиста звучании и совмещает в себе этно-электронику, мифологию и техно звучание.

«Эта работа является для меня достаточно экспериментальной. Я пробую новые музыкальные жанры, в которых также можно внедрять тематику славянской мифологии. Тёмная мать, она же богиня Морена – это богиня Смерти и Зимы. Почему-то в обществе принято бояться смерти, но люди не задумываются о том, что смерть – это всего лишь переход из одного состояния в другое, своего рода – перерождение. Своей песней я хочу рассказать слушателям, что всегда нужно стараться создавать и сохранять вокруг себя что-то новое. Звучание с отсылками к техно придают работе мистическое настроение и создают настоящую атмосферу чего-то, в хорошем смысле, потустороннего», – рассказывает сам артист.

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