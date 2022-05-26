«Из дальних странствий»: Людмила Филиппова представила свою коллекцию на юбилейной выставке

23 мая в ДК «Юбилейный» в подмосковном городе Ивантеевка открыта необычная выставка «Из дальних странствий»: инсталляции в миниатюре Людмилы Филипповой. Удивительные картинки, сюжеты из цветной гальки и ракушек со всего света – сколько фантазии и юмора в этих маленьких шедеврах! Людмила начала создавать свою коллекцию 20 лет назад после того, как нашла необычные гальки в бухте Бабушка на озере Байкал, очень похожие на картины Айвазовского «Девятый вал» и Куинджи «Ночь на Днепре». Теперь в коллекции больше ста экспонатов. Гальку и ракушки Людмила и ее друзья и родные привозят из разных путешествий. Выставка нравится и детям, и взрослым.artmoskovia.ru.
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