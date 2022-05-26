Концертом, посвященным 100-летию российского джаза откроется летний сезон в Музее-усадьбе «Архангельское»

28 мая 2022 года в Музее-усадьбе «Архангельское» состоится торжественное открытие II летнего концертного сезона, посвященного 100-летию российского джаза.

В этот день зрителей ожидает яркая шоу-программа под открытым небом в одном из самых красивых мест Подмосковья. Известные музыканты порадуют публику живым качественным звуком и громкими премьерами, а также исполнят золотые хиты.

Праздник ознаменует открытие концертного сезона. Каждые выходные до осени в «Архангельском» будут выступать любимые артисты: Мариам Мерабова и проект Армена Мерабова «MIRAIF», Валерий Сюткин, Вадим Эйленкриг, Евгений Маргулис, Sati Ethnica, Мегаполис, QueeNtet Сергея Мазаева, Сергей Манукян, Jukebox trio и многие другие музыканты.

Гостей ждет теплая «усадебная» атмосфера на лоне природы. История музея насчитывает более трех столетий — в разное время это место принадлежало самым именитым аристократическим династиям России: князьям Одоевским, Голицыным, Юсуповым. «Архангельское» сегодня — единственный дворцово-парковый ансамбль в Подмосковье, сохранивший все основные элементы планировки и застройки конца XVIII- начала XIX вв. Гости смогут прогуляться по парку и полюбоваться на дворец, аутентичный Театр Гонзаги, необычные фонтаны и Колоннаду.

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