Музей-заповедник «Зарайский кремль» приглашает на вечер французского шансона

В субботу, 28 мая, на территории Зарайского кремля актер Александр Бенза представит программу «Французская песня разных лет». Прозвучат композиции Мирей Матье, Шарля Азнавура, Джо Дассена и других французских авторов и исполнителей.
Желающие могут провести вечер под открытым весенним небом в изумительном по красоте историческом месте, насладиться его архитектурой и прекрасной музыкой.
Начало в 19.00. Вход свободный.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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