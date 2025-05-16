РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Домой366INFO.RUИздание «За рубежом» учредило специальный приз для ХХXI Международного кинофестиваля «Литература и...

Издание «За рубежом» учредило специальный приз для ХХXI Международного кинофестиваля «Литература и кино» в Гатчине

editor
By editor
39
заглушка

В этом году издание «За рубежом» выступит партнером фестиваля и объявляет о новой традиции — учреждении специального приза лучшему кинокритику. Победитель будет объявлен на церемонии открытия фестиваля. Памятная статуэтка для лауреата создана художником-дизайнером Натальей Терещенко.

Генеральный директор «Евразийской медиагруппы», член международной редколлегии «За рубежом» Сергей Деменский отметил: «Мы выбрали именно этот фестиваль не случайно: его атмосфера, обращённая к литературному наследию, глубоко близка нашей аудитории и миссии журнала. В этом году в центре внимания — творчество Максима Горького и его круга, чья роль в истории литературы и экранизаций неоспорима. Некоторые киноведческие эссе, рецензии и критические обзоры сами по себе становятся настоящими литературными шедеврами, заслуживающими признания наравне с художественными произведениями».

Особое место в фестивальной неделе займет празднование 95-летия издания «За рубежом» (18 июня), основанного Максимом Горьким в 1930 году. В честь юбилея пройдет тематическая встреча, посвящённая истории и вкладу журнала, который освещал главные мировые события, будучи важной частью культурной жизни страны.

В программу фестиваля включены специальные мероприятия и культурно-познавательные акции. Среди них — лекция «Просветитель в “царстве теней”: Максим Горький и кинематограф». Лектор: Плотникова Анастасия Геннадьевна, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института мировой литературы имени А.М. Горького РАН, заведующая отделом изучения и издания творчества А.М. Горького. Лекция посвящена влиянию Горького на развитие отечественного кинематографа, его публицистическим статьям о кино, попыткам создания собственной киностудии и сотрудничеству с режиссёрами и сценаристами в разные годы. Участники узнают о Горьком как одном из первых мировых кинокритиков, а также обсудят взаимодействие литераторов с искусством экрана, увидят редкие кадры и вспомнят экранизации его произведений.

Также для гостей фестиваля состоится вечер фортепианной музыки «Музыка писателей», в рамках которого выступит Екатерина Белых — пианистка, композитор, студентка МГК им. П.И. Чайковского, лауреат международных и всероссийских конкурсов, руководитель фестиваля современной и классической музыки «Musica Motus». В ее исполнении прозвучат музыкальные произведения Толстого, Грибоедова, Пастернака, Одоевского и Гофмана.

Предыдущая статья
V Триеннале текстильного искусства и современного гобелена
Следующая статья
Ирина Ортман отправляет всех на «Танцы» в новом сингле

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru