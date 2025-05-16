Связанные одной целью: платформы для художников и иллюстраторов решили действовать в тандеме

Всероссийская платформа для авторов в сфере изобразительного искусства ХУДОЖНИКИ/ARTISTS заключила соглашение о сотрудничестве с сообществом русскоязычных художников и иллюстраторов Иллюстраторс.ру. Их тандем станет большим шагом для консолидации российского арт-сообщества – одной из важнейших культурных целей государства, утвержденных указом президента Российской Федерации.

В прошлом году был принят федеральный закон «О развитии креативных (творческих) индустрий в Российской Федерации», и их роль в экономике страны растёт с каждым годом. Художники, иллюстраторы, скульпторы, дизайнеры и фотографы способны внести существенный вклад в развитие государства и общества, но для этого им нужна поддержка, пространство, в котором они могут заявить о себе и своём творчестве, быть защищёнными от незаконного использования произведений, создавать творческие коллаборации, узнавать об актуальных культурных и образовательных мероприятиях.

Все эти возможности даёт платформа ХУДОЖНИКИ/ARTISTS, созданная при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Чтобы ими могло воспользоваться как можно больше авторов, платформа активно взаимодействует с различными арт-институциями и организациями. «Мы рады сотрудничеству с близким нам по духу проектом — Иллюстраторс.ру. Роль иллюстраторов в современном мире сложно переоценить. Они создают визуальные концепции для брендов, книг, видеоигр, общественных пространств, образовательного контента, рекламы, которую мы видим каждый день и часто используем как ориентир при выборе товаров и услуг. При этом для иллюстраторов вопрос защиты авторского права особенно актуален. На нашей платформе они могут не только разместить портфолио, но и бесплатно зафиксировать права на свои произведения», — отмечает руководитель платформы ХУДОЖНИКИ/ARTISTS, вице-президент ассоциации IPChain Валерия Брусникина.

На платформе ХУДОЖНИКИ/ARTISTS авторы могут разместить портфолио и отправлять ссылку на него потенциальным работодателям, кураторам, галеристам, организаторам различных мероприятий, писать в блог статьи об искусстве. Работы художников можно добавлять в избранное, комментировать, а также отправлять личные сообщения авторам. Здесь также есть отдельный раздел с образовательными практиками и вакансиями в сфере изобразительного искусства, а в ленте событий можно следить за тем, какие опен-коллы, выставки, фестивали и конкурсы для художников проходят в России.

«Наконец-то в нашей стране появилась цифровая экосистема, которая связывает арт-институции, сообщества художников, художественные образовательные учреждения, галереи, кураторов, арт-педагогов, коллекционеров, ценителей и любителей искусства, открывает новые возможности поиска авторов, помогает соблюдению авторских прав своих участников. У платформ ХУДОЖНИКИ/ARTISTS и Иллюстраторс.ру общая цель — объединение российского художественного сообщества, и в нашем парнёрстве мы будем ещё активнее способствовать развитию талантливых авторов — организовывать совместные мероприятия, разрабатывать учебно-методические и научно-популярные материалы», — рассказал основатель сообщества Иллюстраторс.ру Валерий Гольников.

Важность тандема двух цифровых площадок подчеркнула и сооснователь платформы ХУДОЖНИКИ/ARTISTS Вероника Коржевская: «Сегодня художественное сообщество России сегментировано, разделено на группы и субкультуры. Авторы часто закрыты или просто не знают, как стать активными участниками арт-индустрии. При этом карьера художника связана с интеграцией в общественные и государственные процессы, с выходом во внешний мир. Это выгодно не только творцам, но и социуму, государству, ведь авторы-визионеры формируют будущее, фиксируют образ времени, способствуют развитию самых разных сфер жизни и бизнеса. Совместная деятельность платформ ХУДОЖНИКИ/ARTISTS и Иллюстраторс.ру расширит возможности авторов, принесёт пользу им самим, арт-индустрии и в конечном итоге всей стране. Также с платформой Иллюстраторс.ру мы планируем совместную работу в рамках проекта “Университет лидеров”, организованного Фондом “Лига выпускников” с целью объединения художественных вузов, их студентов, выпускников и педагогов».

Платформа ХУДОЖНИКИ/ARTISTS уже подписала соглашение о сотрудничестве с такими институциями и организациями, как «Таврида.АРТ», Творческий союз художников России, Федерация креативных индустрий, медиахолдинг МАЕР, Союз художников России, Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства. На платформе уже зарегистрировано 8000 пользователей, загружено более 19 000 проектов и около 40 000 работ. Текущие инструменты платформы ХУДОЖНИКИ/ARTISTS постоянно развиваются.