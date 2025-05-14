Москино и коммуникационное агентство Prophet получили премию «Серебряный лучник»

Главной национальной наградой в области связей с общественностью был отмечен проект «От идеи до премьеры».

Первое место на конкурсе «Серебряный лучник» в номинации «Коммуникации в сфере креативных индустрий» занял проект «От идеи до премьеры», созданный Москино и коммуникационным агентством Prophet («Пророк»). Проект был направлен на вовлечение широкой аудитории в креативные индустрии и популяризацию Москвы как города кино.

Менее чем за два месяца в проекте приняли участие более 4000 человек из 30 городов России, а также зарубежных стран. 37 членов жюри из числа ведущих представителей отечественной киноиндустрии и деятелей культуры в сжатые сроки отобрали три идеи для фильмов о Москве из 2000 присланных заявок, отсмотрели более 1000 видеовизиток от желающих принять участие в народном кастинге и выбрали 500 финалистов. Именно они смогли предстать перед строгим жюри и заявить о себе на двухдневном кастинге в Москве. 35 выбранных непрофессиональных актеров приняли участие в съемках трех игровых короткометражных фильмов. Премьера картин с аншлагом прошла в старейшем московском кинотеатре «Художественный» и стала кульминацией столичной акции «Ночь кино».

«Восемь лет мы работаем с проектами в сфере креативных индустрий. И видим, что, несмотря на большие усилия, которые сегодня предпринимаются для популяризации креативных профессий и видов деятельности, широкая общественность все еще плохо знакома с креативным миром. Согласно данным опроса ВЦИОМ, лишь 4% россиян хорошо себе представляют, что такое креативные индустрии. Сегодня они остаются для большинства граждан “башней из слоновой кости”. Это находит подтверждение и в наших собственных исследованиях, проведенных в рамках проекта “От идеи до премьеры”. Более 60% из 1500 опрошенных отметили, что у них есть желание, но нет понимания, как стать частью креативных индустрий. При этом 84% участников исследования заявили, что хотели бы попробовать свои силы в креативных (творческих) видах деятельности», — отметил Денис Домрачев, директор по развитию и аккаунт-менеджер проекта от коммуникационного агентства Prophet.

На сегодняшний день кино является одной из самых узнаваемых и популярных креативных индустрий среди россиян. Первое знакомство с кинопродукцией происходит еще в детстве: более 50% детей начинают смотреть фильмы в возрасте четырех лет. Неудивительно, что именно творческая профессия актера является самой желанной для подавляющего большинства детей. Однако, по данным исследования HeadHunter, лишь 5% россиян удалось воплотить свою детскую мечту в жизнь. Результаты исследований дают основания предполагать, что сегодня пока нет достаточного количества «точек входа» широкой аудитории в мир креативных индустрий, а низкий уровень информированности россиян не способствует разрушению укоренившихся у них стереотипов о сложнодоступности интеграции в сферу и малой вероятности успешной реализации своего потенциала в креативных видах деятельности. Преодолеть подобные барьеры возможно лишь прикладными проектами, наглядным примером и опытным путем.

«Креативными индустриями движет не только профессионализм и талант, но и большая мечта. Сегодня, когда на креативные индустрии возложена миссия вдохнуть новую жизнь в экономику страны, нельзя забывать о том, что создателями интеллектуального продукта в первую очередь являются люди. Широкие возможности для реализация интеллектуального капитала россиян, приложения их таланта и исполнения их мечты — другими словами, упрощенное вхождение в креативные индустрии — залог качественного расширения существующего предложения креативного продукта, важный вклад в обогащение креативной экономики», — отметила Евгения Дорофеева, член Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности и креативным индустриям, основатель и генеральный директор коммуникационного агентства Prophet.

Проект «От идеи до премьеры», созданный Москино и агентством Prophet, является ярким примером практического решения задачи по снятию существующих барьеров для включения большего количества россиян в креативные виды деятельности, повышения их информированности и заинтересованности, а также знаний о возможностях, которые предоставляет Москва для реализации креативного потенциала граждан.

В качестве членов жюри в проекте приняли участие такие эксперты киноискусства, как российский режиссер, сценарист, продюсер и актер Владимир Хотиненко, кинорежиссер и сценарист Александр Велединский, председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» и генеральный директор киностудии имени М. Горького Юлиана Слащева, член Совета Фонда поддержки регионального кинематографа, секретарь Союза кинематографистов России, генеральный продюсер компании «Мувистарт» Дмитрий Якунин, член правления Гильдии кинооператоров России R.G.C., член Европейской Федерации кинооператоров IMAGO, преподаватель Института кино и телевидения (ГИТР) Иван Поморин, сценарист, режиссер и продюсер Михаил Фатахов, российский актер и сценарист, главный режиссер Театра на Покровке Михаил Милькис, хореографи и режиссер Никита Дмитриевский, актер театра и кино Михаил Ескин и многие другие.