«ИЗОСТИШИЯ»: в галерее ArtMaison открылась персональная выставка Владимира Вишневского и Андрея Рыбакова

Гениальная задумка двух творческих начал - художника Андрея Рыбакова и поэта Вишневского дала новое прочтение изысканности слога последнего. Визуализация афоризма – это вам не плакатный футуризм Маяковского. Это то, что делает данный творческий дуэт похожим на модненький сдентап, только в иной форме, и с другим подходом.
Выставка продлится до 10 марта.
Где? Москва, Нижняя Красносельская, д. 35, с. 23.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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