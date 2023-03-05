«ИЗОСТИШИЯ»: в галерее ArtMaison открылась персональная выставка Владимира Вишневского и Андрея Рыбакова

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Гениальная задумка двух творческих начал - художника Андрея Рыбакова и поэта Вишневского дала новое прочтение изысканности слога последнего. Визуализация афоризма – это вам не плакатный футуризм Маяковского. Это то, что делает данный творческий дуэт похожим на модненький сдентап, только в иной форме, и с другим подходом.

изостишия

Выставка продлится до 10 марта.

Где? Москва, Нижняя Красносельская, д. 35, с. 23. 

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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