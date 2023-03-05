Выставка «“Как закалялась сталь” на театральной сцене»: культовый роман как спектакль в музее Николая Островского

Николай Островский всегда интересовался искусством и особенно театром. Любовь к нему он пронес на протяжении всей жизни. На страницах романа «Как закалялась сталь» слово «театр» употребляется 30 раз. Советские деятели искусства не смогли пройти мимо этого литературного произведения. По его мотивам было снято несколько фильмов и создано множество театральных постановок.

В 1932 году в журнале «Молодая гвардия» была опубликована первая часть романа. Полностью произведение было издано в 1934 году. Книга сразу стала невероятно популярна среди молодежи: в главном герое Павле Корчагине они увидели близкого им по духу человека новой эпохи.

Мысль о постановке романа на театральной сцене возникла еще при жизни Николая Островского. Первые инсценировки и литературно-музыкальные композиции появились в 1936 году. После стало ясно, что воплощение романа на сцене имеет большой успех у зрителей. Спектакли по мотивам книги ставятся до сих пор. За все время разные актеры исполняли роли главных героев произведения Островского. Среди них — Е. Самойлов, Б. Смирнов, В. Мурадбекян, П. Шпригфельд, Д. Баннионис, А. Хотченков, Б. Фрейндлих, Г. Печников, С. Радлов, А. Локтев и другие.

По роману «Как закалялась сталь» был создан балет «Юность», опера «Павел Корчагин», театральные пьесы «С весною я к тебе вернусь...», «Драматическая песня», «Из строя он не уходил», «Два откровения», «Несколько эпизодов из жизни коммуниста», «Письма к другу», «Девятая симфония». Так произведение оставило глубокий след не только в литературе, но и в театральной жизни.

Выставка завершит работу 30 апреля 2023 года.

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