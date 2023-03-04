«Цветы нам не нужны». Премьера спектакля в театре «Модерн»

21, 22 и 26 апреля Московский драматический театр «Модерн» представит премьеру спектакля «Цветы нам не нужны». Через важные исторические даты и уникальные биографии раскрываются события, изменившие мир (период с 1946 по 1966 год).

«Мы видим, как сегодня многие государства пытаются переписать историю. Спектакль несёт важную патриотическую, нравственную и общечеловеческую функцию, раскрывая тему добра и зла, ответственности за свой выбор. Это честный искренний разговор с современным зрителем, призванный напомнить о том, что помогает нам оставаться людьми», – говорит Юрий Грымов

«Цветы нам не нужны» мог бы стать прологом масштабной трилогии «Антихрист и Христос» («Петр I», «Леонардо», «Иуда»). В то же время это отдельное произведение.

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