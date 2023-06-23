Известные деятели культуры приняли участие в акции «Свеча памяти»

Известные российские актеры, композиторы, поэты, исполнители, режиссеры и жители Москвы и других российских городов, в том числе и с Донбасса, стали участниками акции «Свеча памяти», посвященной 82 годовщине начала Великой Отечественной войны, сообщила РИАМО Алина Небыкова, руководитель проекта Поэтория ”Дороги памяти”, председатель Совета Союза композиторов Евразии.

«В концерте Поэтория «Дороги памяти» в театре Российской Армии, который предварил акцию "Свеча памяти", участвовали известные актеры театра и кино Елена Захарова, Павел Трубинер, Вячеслав Разбегаев, Владимир Глазунов, Мария Капустина, Московский государственный академический симфонический оркестр (дирижер Ариф Дадашев), хор Калужского областного музыкального колледжа им. С. И. Танеева под управлением Максима Пимонихина.

На концерте были прочитаны стихотворения Влада Маленко, Елены Заславской, Анны Долгаревой, Семена Гудзенко, Ольги Берггольц и других авторов под академическую музыку современных молодых композиторов - выпускников Московской и Санкт-Петербургской консерваторий, среди которых Тихон Хренников младший, Дмитрий Бородаев, Мария Генченкова, Екатерина Куличева, Алина Небыкова, Александр Петров, Алексей Чернаков, Владимир Шергов», - сообщил Президент Союза композиторов Евразии Андрей Батурин.

Декламировали стихи о войне, как времён Великой Отечественной войны, так и современных конфликтов.

Родоначальником идеи создания столетней истории России в стихах является стрежневой поэт проекта Поэтория «Дороги памяти» Александр Капусткин.

Вторая часть акции прошла на ступенях театра Российской Армии, где всем гостям выдали электронные свечи как символ памяти павших.

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