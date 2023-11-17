Мультгерой домовой Финник спел с участницей проекта «Голос. Дети»

Музыкальный лейбл Riki Music презентовал новый фит – Финник, персонаж одноименного анимационного проекта ГК «Рики» исполнил песню «Школа Домовых» совместно с новым артистом лейбла Таей Скомороховой, полуфиналисткой 7-го сезона «Голос. Дети».

Тая Скоморохова – актриса, певица, телеведущая, блогер, участница популярных телешоу – лишь часть достижений юной звёздочки. Её неунывающий характер, задорная улыбка и природное обаяние не могли быть незамеченными первым в мире детективом-домовым Финником, потому что этот малый умеет безупречно находить таланты. Да он и сам уже состоявшаяся звезда. Финник не только умеет распутывать самые сложные загадки, но и снимается в кино и сериалах, записывает песни и подкасты и выступает на радио.

«Когда я узнала, что буду записывать трек вместе с домовым Финником, то очень обрадовалась! На записи было очень весело и интересно. Мне кажется, мы с Финником совпали характером и настроением, у нас один вайб. Трек получился классным, ярким и движовым!», – комментирует Тая Скоморохова.

Тая Скоморохова — актриса, певица, телеведущая, блогер. Полуфиналистка проекта «Голос Дети» 7 сезон и участница проекта «Голос. Уже не дети». Участница шоу «Лучше Всех». Участница телевизионных проектов на телеканале Карусель и СТС. Телеведущая на канале СТС Кидс. Победительница в номинации «Певица года» Премии «Девичник Teens Awards 2021». Обладательница премии «Суперлайк Детского Радио» и победительница в номинации «Подписчики года ВКонтакте» на «Супер Лайк Шоу» СТС Kids. Финалистка Российской национальной телевизионной премии ТЭФИ-Kids 2023 в номинации «Ведущий программы для детей».