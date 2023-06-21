Юлия Беретта философствует о роботах и будущем планеты в новом сингле

Ночь. Улица. Фонарь и … нет, не аптека, а Электромобиль - именно о нем поет Юлия Беретта в своей новом треке. В мире, когда все молниеносно меняется, когда каждый так и норовит пустить пыль в глаза, остаётся только вычленять главное и нужное для себя из обилия новостей… И несмотря ни на что технологии не стоят на месте.

«Сколько ждёт испытаний нашу планету Земля? - Роботы у руля», - философия и повод задуматься в каждой строчке. Певица, музыкант, автор песен и композитор, актриса - Юлия Беретта продолжает радовать слушателя неординарными новинками и 21 июня выпускает сингл «Электромобиль».

Летний вайб, танцевальный ритм и модный саунд, неизбитые рифмы - «Электромобиль» Юлии Беретта выходит на лейбле Zeon и с бешеной скоростью несется в ваши плей-листы.

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