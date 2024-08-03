Jordan Agro выпустил новый сингл «President»

Молодой, но успевший заявить о себе на мировой электронной сцене артист Jordan Agro выпустил сегодня, 2 августа, новый сингл «President».

Бурная перкуссия и тяжелые басы снова объединятся в трехминутный зажигательный танец. «President» станет шестым синглом в музыкальной карьере бывшей модели Vogue Italia.

Когда Jordan Agro встает за диджейский пульт, мир начинается ритмично двигаться в электронных вибрациях. От проникающих в тело басов на танцполе становится жарче, а энергия техно выносит слушателей из гнетущей обыденности в мир эйфории.

Гармоничное сочетание разных форм и элементов электронной музыки позволяют синглу «President» метить на звание летнего электро-хита 2024. «Talk to the President» – призывает голос внутри динамика. И речь идет совсем не про политику, а про величие слушателя. Каждый из них становится сам себе президентом и диктует самые смелые правила о том, как двигаться и создавать мир вокруг себя в эти секунды.

«Набирающий обороты диджей и продюсер мастерски демонстрирует свои продюсерские навыки в своем новом релизе», — так крупное издание об электронной музыке EDM представило предыдущий сингл артиста в 2023 году. Он принес высокие результаты, среди которых первое место в российском чарте Top 100 Electronic Singles на iTunes. И хотя прошло немного времени, Jordan Agro все равно успевает представлять новые грани своего таланта. «President» наиболее ярко разворачивает не только диджейские подходы артиста, но и его продюсерский слух, благодаря которому каждый басовый удар приобретает свой эфемерный смысл.