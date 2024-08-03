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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Natalie Orlie представила новую композицию «Это такая сила»

editor
By editor
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натали орли

Певица Natalie Orlie представила публике новую песню «Это такая сила». Исполнительница удивила своих поклонников многогранностью таланта. В новой композиции «Это такая сила» певица сочетает русские народные мотивы с классическим r’n’b-подходом и трендовыми танцевальными битами.

«На этот раз я отошла от жанра классический кроссовер, в котором обычно работаю, и обратила внимание на этнику в современной обработке», — говорит о песне Натали.

Лирическую историю песни Natalie Orlie создала сама, написав как музыку, так и трогательные стихи. Певица вновь доказала, что она не только талантливый артист, но и замечательный автор. «У нас всё так красиво», — утверждает певица в своей новой работе. У нового трека есть все шансы стать популярным хитом этого лета.

Natalie Orlie — оперная певица, работающая в стиле классического кроссовера. Особенность артистки – умелое сочетание оперного вокала с элементами современной музыки, будь то электроника, фолк, рок или нью-эйдж.

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