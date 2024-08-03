Natalie Orlie представила новую композицию «Это такая сила»

Певица Natalie Orlie представила публике новую песню «Это такая сила». Исполнительница удивила своих поклонников многогранностью таланта. В новой композиции «Это такая сила» певица сочетает русские народные мотивы с классическим r’n’b-подходом и трендовыми танцевальными битами.

«На этот раз я отошла от жанра классический кроссовер, в котором обычно работаю, и обратила внимание на этнику в современной обработке», — говорит о песне Натали.

Лирическую историю песни Natalie Orlie создала сама, написав как музыку, так и трогательные стихи. Певица вновь доказала, что она не только талантливый артист, но и замечательный автор. «У нас всё так красиво», — утверждает певица в своей новой работе. У нового трека есть все шансы стать популярным хитом этого лета.

Natalie Orlie — оперная певица, работающая в стиле классического кроссовера. Особенность артистки – умелое сочетание оперного вокала с элементами современной музыки, будь то электроника, фолк, рок или нью-эйдж.