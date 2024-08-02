«Розовый рассвет»: Белорусский неопоп-артист HOLLYFLAME представил новый сингл

Белорусский неопоп-артист HOLLYFLAME представил новый сингл под названием «Розовый рассвет». Трек попадет на грядущий альбом артиста, премьера которого состоится уже осенью.
«Розовый рассвет» – микс меланхоличной поп-музыки и танцевальной электроники с прямой бочкой, гипнотическим гитарным сэмплом, мелодичным бриджем и динамичным тустеп-дропом в припеве. В тексте артист поет о внезапном чувстве боли и пустоты, которое накрыло его после расставания. Пока герой пытается справиться с потерей, его бывшая партнерша вступает в новый роман: «Ей нужен розовый рассвет, танцевать не со мной – мне нужно пару сигарет, чтоб забыть эту боль».